Angélica posa com os três filhos em Dia das Mães: 'Amor incondicional'

Em suas redes sociais, a apresentadora Angélica posou ao lado dos filhos Joaquim, Benício e Eva para celebrar o Dia das Mães

Neste domingo, 11, Angélicamostrou que curtiu o Dia das Mães em família. Em suas redes sociais, a apresentadora postou fotos que aparece ao lado da mãe e da irmã.

Como era de se esperar, a famosa também posou sorridente ao lado dos três filhos: Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, e Eva, de 12, frutos do seu relacionamento com Luciano Huck.

Na legenda da publicação, Angélica refletiu sobre maternidade e comentou sobre os desafios de ser mãe.

"Dia das Mães é sempre um dia cheio de emoção. Tenho o privilégio de ter minha mãe aqui comigo, com sua força, sua doçura e aquele amor que acolhe tudo. E também de ver minha irmã, que é uma mãe linda, presente, que cuida com tanto amor… É bonito demais de ver. Sou mãe de três, e sei bem dos desafios do dia a dia. Ser mãe é aprender todo dia. É rir, chorar, duvidar, insistir. É se doar sem medida", escreveu ela.

Em seguida, a famosa comentou sobre as pessoas que não podem estar com a família nesse dia. "Dia das Mães! Dia do amor incondicional. E, por aqui, dia da gratidão também! Também penso em quem não pode estar perto da sua mãe por algum motivo. Seja por distância, por saudade ou pela vida mesmo. Que esse amor encontre um jeito de chegar, no pensamento, no coração ou naquele abraço de quem virou mãe para você. Feliz Dia das Mães para todas as formas de maternar", concluiu.

Criação de adolescentes

A apresentadora Angélica fez uma reflexão sobre como é criar adolescentes hoje em dia. Casada com Luciano Huck e mãe de três, ela contou que os pais precisam estar atentos ao que acontece nos celulares dos filhos e com quem eles andam.

Em entrevista no podcast MaterniDelas, a estrela contou: “Hoje tem rede social, você sabe com quem ele [filho] está? Não é mais aquela coisa ‘sai da rua, a rua é perigosa’. Agora é ‘sai do quarto, o quarto é perigoso’”.

Então, ela completou sobre estar atenta a todos os detalhes. “Dá trabalho. Se você for um pai ou uma mãe atentos, você pode dar uma escorregada uma vez ou outra. Mas o amor e a atenção estão ali, você está aí”, disse ela, e continuou: "Trazer foto para as redes sociais sendo uma super mãe é uma coisa. Você realmente sabe o que está acontecendo com o seu filho? Você realmente sabe do que ele está gostando? Dos amigos dele, você sabe?".

