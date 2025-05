Angélica lamenta tragédia na vida de ex-Angelicat: ‘Meus sentimentos’

Angélica deixa comentário carinhoso em post da ex-Angelicat Micheli Machado sobre a morte da filha, que estava em sua barriga

A apresentadora Angélica fez questão de demonstrar o seu apoio para a atriz e ex-Angelicat Micheli Machado. As Angelicats eram as assistentes de palco da comunicadora nos programas infantis que apresentou no início da carreira. Hoje em dias, elas mantém uma amizade. Tanto que a loira deixou um recado carinhoso ao saber da tragédia na vida da amiga.

Nesta segunda-feira, 12, a equipe de Micheli Machado comunicou que ela perdeu a filha na reta final da gestação. A bebê faleceu no ventre da mãe pouco tempo antes do nascimento e a atriz teve que passar por uma cesariana para retirar o feto.

Quando a notícia se tornou pública, Angélica escreveu um comentário carinhoso. “ Meus sentimentos. Muita força, amores ”, disse ela. A atriz Juliana Silveira, que também é ex-Angelicat, deixou um recado para Micheli: “Eu amo vocês e sinto muito”.

Leia o comunicado na íntegra:

"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento da bebê dos atores Micheli Machado e Robson Nunes. A atriz estava na reta final da gestação, que seguia de forma saudável e dentro do esperado, quando, na última sexta-feira, 9, percebeu a ausência de movimentos da bebê. Ao chegar na maternidade e fazer exames emergenciais foi constatada a ausência de batimentos cardíacos do feto, que já se encontrava sem vida. Micheli precisou ser internada para passar por uma cesárea de emergência na manhã de sábado, 10, para retirada do bebê. Neste momento de profunda dor, a família agradece as mensagens de carinho e pede orações para que sua anjinha faça uma passagem de luz e em paz. Também pedimos respeito à sua privacidade para que possam enfrentar essa perda com serenidade, força e recolhimento que o momento exige", informaram.

Quem são Micheli Machado e Robson Nunes?

Micheli Machado e Robson Nunes estão casados desde 2012 e são pais de Morena, de 13 anos. Os dois levam uma vida discreta e longe dos holofotes. Tanto que compartilham poucas fotos juntos e em família.

Os dois possuem carreira na TV. Micheli é atriz, apresentadora e comediante. Recentemente, ela esteve na novela Quanto Mais Vida Melhor, da Globo. Por sua vez, Robson é integrante do quadro de calouros do programa Caldeirão com Mion, da Globo.

