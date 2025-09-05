CARAS Brasil
Atualidades / Família

Angélica fala sobre filho mais velho morar no exterior

Angélica comenta como lida com a distância de Joaquim, o primogênito que decidiu se mudar para os Estados Unidos para estudar administração

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 17h28

Angélica e Joaquim Huck
Angélica e Joaquim Huck - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta semana, a apresentadora Angélica foi questionada sobre como consegue lidar com a distância de seu filho mais velho. Joaquim Huck (20), o primogênito da famosa, decidiu se mudar para os Estados Unidos para estudar administração, no final do ano passado.

Surpreendentemente achei que o meu sofrimento fosse ser maior. Mas ele vem bastante para cá e falo de um lugar em que eu tenho dois filhos ainda em casa. Então, o ninho não está tão vazio assim”, revelou ela em entrevista à revista Quem.

A esposa de Luciano Huck contou que tem muito orgulho de seu filho e ressaltou sua felicidade por poder proporcionar esta experiência para seu filho. “A verdade é que a gente quer que o filho cresça. A gente tem que saber deixar ir e estou lidando bem com essa falta. Entendo que aqui no Brasil é muito mais difícil ele ter essa liberdade toda. Então, estou feliz por ele ter essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade de morar fora, de ter essa liberdade de escolher... Comecei a trabalhar muito pequena. Então, eu poder proporcionar isso para ele, acaba sendo um prazer para mim também. Me vejo um pouco ali também”, contou a famosa.

A apresentadora chegou a comentar sobre suas tradições familiares e como sempre se sentiu acolhida junto de sua família, e ressaltou que tenta passar o mesmo sentimento para seus filhos. “Mas sempre tive a minha família muito presente. Por mais que eu viajasse muito, a família sempre foi meu ponto para carregar as energias. Sempre quis voltar para casa”, revelou ela.

Meu lar sempre foi o meu porto-seguro, sempre fui acolhida na minha família. É o que eu faço hoje com os meus filhos. Espero passar esse exemplo para eles e que eles passem para os filhos deles”, acrescentou a famosa.

Leia também: Psicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

