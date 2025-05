Angelica publica reflexão em meio ao fim do namoro do filho com Duda Guerra

A apresentadora Angelica posta mensagem sugestiva em sua rede social após a influencer Duda Guerra confirmar o fim do relacionamento com Benício Huck

Nesta terça-feira, 13, a apresentadora Angelica, de 51 anos, chamou a atenção ao publicar uma mensagem reflexiva em meio ao término do namoro do filho, Benício Huck, fruto do relacionamento com Luciano Huck, com a influencer Duda Guerra.

O episódio acontece após Duda confirmar, mais cedo, o rompimento com o jovem ao Portal LeoDias. Semanas atrás, a loira chegou, inclusive, a defender a ex-nora e o filho em uma briga virtual com outras influenciadoras teen.

"Curioso como as pessoas têm certeza do que não fazem a menor ideia", diz a mensagem compartilhada por Angelica. Veja abaixo:

Angelica posta mensagem susgestiva em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 13 pic.twitter.com/noA77rI9Qv — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 14, 2025

Duda confirma o fim do namoro com Benício Huck

Mais cedo, Duda Guerra confirmou em entrevista ao Portal LeoDias, divulgada nesta terça-feira, 13, o fim do namoro com Benício Huck e afirmou que os dois não se falam mais.

“Loucura esses dias, né. A gente tá bem e cada um está seguindo seu próprio caminho agora. Cada um com um rumo na vida”, afirmou.

Ela, inclusive, chegou a descartar uma reconciliação com Benício Huck: "Como eu falei, a gente não se fala mais e já foi tudo esclarecido sobre essa situação, a gente não pensa em voltar", completou.

Boatos sobre o término de Duda Guerra e Benício Huck começaram na última quinta-feira, 8. De acordo com o colunista Leo Dias, o jovem teria terminado com a influencer após ela se envolver em uma briga virtual.

Isso porque Duda tirou satisfação com a influencer Antonela Braga, de 16 anos, durante uma viagem, após a menina pedir para seguir Benício nas redes sociais. Em pronunciamento, Antonela acusou Duda de ter protagonizado uma crise de ciúmes e ter gritado no corredor de um hotel. Saiba detalhes!

