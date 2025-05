Angélica comove ao falar sobre morte do bebê de Tati Machado: 'Silencioso'

Após saber do falecimento do bebê de Tati Machado e de Micheli Machado, Angélica comove ao escrever declaração para elas; veja o que a loira disse

A apresentadora Angélica comoveu nesta terça-feira, 13, ao escrever uma reflexão sobre as perdas de Tati Machado e Micheli Machado. As duas ex-gestantes estavam na reta final da gravidez ao saberem da morte dos bebês nos últimos dias.

Mãe de três, a esposa de Luciano Huck se solidarizou com as duas e escreveu uma reflexão sobre o sonho da maternidade ser pausado por conta de uma perda. "Toda mãe está com vocês agora. Toda mulher que já sonhou, que já esperou, que já carregou no corpo e na alma a esperança de um filho... sente com vocês essa dor. Esse luto silencioso, que poucos sabem nomear, mas que tantas reconhecem no fundo do peito", começou dizendo.



"Não existe forma certa de atravessar uma perda assim. É um amor que segue existindo, mesmo sem presença. É uma ausência que ocupa um espaço imenso. Nesse momento, que o amor seja colo. Que a fé seja abrigo. Que vocês se permitam viver esse tempo com delicadeza. Que possam chorar, sentir, se recolher — e também, quando for possível, respirar com um pouco mais de leveza", escreveu.

E finalizou: "Mando boas energias para vocês, mães e pais. Para essa família que já é feita de amor.

Estamos aqui. Em silêncio, em prece, em solidariedade. A dor de uma mãe é a dor todas".

Nos últimos dias, a equipe da atriz e ex-Angelicat Micheli Machado comunicou que ela perdeu o bebê que esperava com Robson Nunes. "A atriz estava na reta final da gestação, que seguia de forma saudável e dentro do esperado, quando, na última sexta-feira, 9, percebeu a ausência de movimentos da bebê (...)", informaram.

Já nesta terça-feira, 13, a equipe de Tati Machado informou que a apresentadora perdeu o bebê com 33 semanas de gestação. Ela e o cineasta Bruno Monteiro estavam à espera do primeiro filho, que iria se chamar Rael.

Tati Machado anuncia perda de bebê em nota:

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas.

Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam".