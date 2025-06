Angélica chama atenção ao curtir festa junina com o filho, Benício: 'Amo'

A apresentadora Angélica compartilhou uma foto curtindo uma festa junina ao lado de Benício, seu filho com o apresentador Luciano Huck

A apresentadora Angélica chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de seu filho, Benício Huck, de 17 anos.

Nos Stories, a artista postou um registro curtindo uma festa junina ao lado do herdeiro. Para o evento, a mulher do apresentador Luciano Huck surgiu usando uma camisa estampada, calça jeans e bota de cano alto. Já o jovem apostou em uma camisa xadrez, calça jeans e bota.

Ao dividir o momento com o herdeiro, a loira falou sobre o seu amor por essa época do ano e também por Benício. "Amo junho... amo junina... e amo esse menino", escreveu a apresentadora, acrescentando um emoji de coração.

Além do rapaz, Angélica e Luciano também é mãe de Joaquim, de 20 anos, e Eva, de 12. Recentemente, a artista participou do podcast Pé no Sofá Pod, de Giulia Costa e Flávia Alessandra, e falou sobre as diferenças de comportamentos entre os filhos. "O Joaquim nasceu com 80 anos, é um senhor. Nas poucas vezes que a gente saiu, tenho a sensação que o Joaquim é muito maduro e centrado. E o Benício é o questionador. Ele vai até você ceder para ele, como eu nunca vou ceder, a gente fica horas naquilo. Isso incomoda um pouco (...)", revelou em um trecho.

Confira:

Angélica posta foto com o filho, Benício - Foto: Instagram

Angélica homenageia a namorada do filho mais velho, Joaquim

Angélica usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua nora, Manoela Esteves, namorada de seu filho mais velho, Joaquim Huck, que completou mais um ano de vida neste sábado, 7. Nos Stories, a apresentadora compartilhou uma foto da jovem e escreveu uma bela mensagem.

"Viva essa menina iluminada que amamos! Dia da nossa Mano, essa mulher generosa, doce e forte, que leva alegria e amor por onde passa. Que sua jornada seja de realizações. Estaremos sempre aqui torcendo por você", escreveu ela, que depois postou uma montagem com fotos das duas juntas e também de Manoela com Joaquim e a cunhada, Eva Huck. "Viva Mano", disse Angélica, acrescentando um emoji de coração. Veja as fotos!

Leia também:Angélica compartilha os desafios de cuidar dos pais e dos filhos: 'Pesado emocionalmente'