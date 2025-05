Angélica abre o jogo sobre criar adolescentes: ‘Atentos’

A apresentadora Angélica faz reflexão sobre como é criar adolescentes nos dias de hoje: ‘Você sabe com quem ele está?'

A apresentadora Angélica fez uma reflexão sobre como é criar adolescentes hoje em dia. Casada com Luciano Huck e mãe de três, ela contou que os pais precisam estar atentos ao que acontece nos celulares dos filhos e com quem eles andam.

Em entrevista no podcast MaterniDelas, a estrela contou: “Hoje tem rede social, você sabe com quem ele [filho] está? Não é mais aquela coisa ‘sai da rua, a rua é perigosa’. Agora é ‘sai do quarto, o quarto é perigoso’”.

Então, ela completou sobre estar atenta a todos os detalhes. “Dá trabalho. Se você for um pai ou uma mãe atentos, você pode dar uma escorregada uma vez ou outra. Mas o amor e a atenção estão ali, você está aí”, disse ela, e continuou: "Trazer foto para as redes sociais sendo uma super mãe é uma coisa. Você realmente sabe o que está acontecendo com o seu filho? Você realmente sabe do que ele está gostando? Dos amigos dele, você sabe?".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Angélica se pronunciou sobre polêmica com o filho

Com toda a repercussão envolvendo o nome do filho, a apresentadora Angélica compartilhou um comunicado oficial para falar sobre o assunto e negar que tenha curtido um comentário sobre a nora. "Ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e como mãe foi doloroso ver como isso se espalhou. Cresci como pessoa pública. Desde criança convivo com o olhar constante dos outros, as vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional", disse ela.

"Quando percebi a distorção do que estava sendo dito, pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos. Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso. Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo diante de milhares de pessoas... tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense juntos os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta. E sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença. Um beijo, Angélica", finalizou.

Leia também: Nora de Angélica acende rumores de término ao surgir sem aliança durante polêmica