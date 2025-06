Andressa Urach faz teste rápido no posto de saúde e alerta: ‘Prevenção é fundamental’

Andressa Urach vai ao posto de saúde com seu filho para passar por exame médico e receber medicamento que toma todos os dias

A modelo Andressa Urach esteve em um post de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) nesta segunda-feira, 30, junto com seu filho, Arthur. Nas redes sociais, ela explicou o motivo de ter ido procurar um médico.

Urach disse que foi ao posto para fazer o teste rápido de HIV, que detecta se a pessoa possui o vírus em sua corrente sanguínea. Ela teve o resultado negativo e aproveitou para buscar a medicação PrEP, que é uma das formas de prevenir o HIV.

"Hoje eu vim no posto de saúde para buscar meu PrEP - é um remédio que o SUS fornece para você evitar pegar HIV - e isso é incrível. Acabei de fazer o teste rápido e estou aguardando o resultado para provar que não tenho HIV”, disse ela, que logo informou que o resultado do exame foi negativo.

A musa passou pela consulta com o médico e ainda tomou vacinas. "A gente tem que se cuidar, prevenção é fundamental, ainda mais quando a fala de uma doença que mata tantas pessoas. Graças a Deus os exames estão ótimos. Nos exames deu tudo bem. A gente toma um remédio por dia”, afirmou.

O que é PrEP?

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) é uma forma de prevenir o HIV. O paciente toma os comprimidos regularmente e consegue deixar o seu corpo preparado para enfrentar o HIV caso tenha relação com alguma pessoa com o vírus. Ao ser tomado antes da contaminação, o remédio bloqueia o vírus de infectar o organismo.

O PrEP é indicado para qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade para o HIV. "A PrEP só tem efeito protetor se você tomar o medicamento conforme a orientação de um profissional de saúde. Caso contrário, pode não haver concentração suficiente das substâncias ativas em sua corrente sanguínea para bloquear o vírus e você não estará protegido", informou o site oficial do Governo Federal.