André Marques lamenta a morte do pai: 'Cuide de nós'

O apresentador André Marques comunicou os fãs sobre o morte de seu, Otto de Souza Marques Junior, que lutava contra um câncer no pâncreas

André Marques usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 27, para lamenta a morte de seu, Otto de Souza Marques Junior. Em seu perfil oficial, o apresentador compartilhou uma foto em que os dois aparecem juntos e lamentou.

"O olho azul fica pra quando nós encontramos em outro lugar, meu pai… Descanse... e cuide de nós... Corra com gordinha ai nesse paraíso e um dia espero encontrar vocês aí… obrigado, te amo", escreveu ele.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Oh meu Deus!!! Meus sentimentos, André!", disse a atriz Fernanda Rodrigues. "Meus sentimentos", comentou a atriz Erika Januza. "Sinto muito", escreveu a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Que triste! Meus sentimentos, é uma parte do nosso coração que vai embora, mas com toda certeza muito orgulhoso pelo filho maravilhoso que ele tem", falou uma fã.

A assessoria de imprensa de André Marques informou ao Gshow que Otto lutava contra um câncer no pâncreas. Ele estava internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, e sofreu uma parada respiratória.

Confira:

André Marques celebra conquista na luta contra vício

O apresentador André Marques usou as redes sociais para compartilhar uma conquista importante. Ele gravou um vídeo para contar que está há um ano sem fumar e que ainda luta para não retomar o vício. Além disso, lembrou que, durante esse período, manteve-se firme em seu propósito, mesmo em meio ao luto pela perda de uma de suas cachorras.

"Dia 18 de março de 2025. Há exatamente um ano eu parava de fumar. Eu estava na Serra da Canastra, que é um dos lugares que eu mais amo no mundo, no meio da natureza. Agora eu estou aqui na Georgia, nos Estados Unidos, no meio da natureza também. E eu me senti na obrigação de vim dividir essa data tão especial e agradecer, porque eu sei que tem muita gente que torceu por mim, que torce por mim. E eu queria dizer que é difícil, sim. Às vezes, eu até sonhei fumando, só que hoje eu tenho uma vida muito melhor, isso é óbvio, o cigarro não tem como fazer bem para ninguém. Esse um ano foi o ano que eu mais evoluí espiritualmente, que eu mais cresci em vários sentidos", disse ele em um trecho. Veja o post completo!

