  2. André Luiz Frambach comenta post de Larissa Manoela sobre casamento: 'Como faz?'
Apaixonados!

André Luiz Frambach comenta post de Larissa Manoela sobre casamento: 'Como faz?'

A atriz  Larissa Manoela aproveitou o famoso dia de tbt para relembrar um momento especial ao lado do marido, o ator André Luiz Frambach

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 15/08/2025, às 07h48

Larissa Manoela e André Luiz Frambach
Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Foto: Reprodução/Instagram/@victorknabben

A atriz  Larissa Manoela aproveitou o famoso dia de tbt para relembrar um momento especial ao lado do marido, o ator André Luiz Frambach. Na publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 14, ela compartilhou registros de seu casamento.

A publicação reuniu momentos da terceira cerimônia de casamento dos pombinhos, que aconteceu em dezembro do ano passado. "Pra sempre o meu TBT favorito", declarou a atriz. Nos comentários, André reagiu: "Como faz pra voltar?! Faz outro?? Não hahaha calma, amor hahaha não se empolga", brincou. 

Os casamentos de Larissa Manoela

O primeiro casamento de Larissa Manoela ocorreu em casa e "repentinamente", em dezembro de 2023. Em uma recente ao podcast PodDelasela falou sobre a decisão de trocar alianças sem avisar muita gente"Eu fiz em casa, muita gente não sabe. Tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo: eu casei no meio [das gravações] de 'De Volta aos 15'. Eu estava gravando, rolou um casamento. O set parou com a notícia. E aí eu voltei da minha lua de mel para continuar gravando", relembrou como foi. 

segundo ocorreu na última viagem que a artista fez com o amado para a Tailândia, no fim de novembro de 2024. Durante um passeio com luzes, ele pediu a mão dela e dias depois aconteceu a renovação de votos. "Não existe limite para celebrar o amor… Thailand - Krabi", escreveu Larissa Manoela ao aparecer em seu segundo casamento com o marido.

Já a terceira cerimônia foi realizada em dezembro de 2024. Larissa apostou em um vestido bem clássico na cor branca com decote tomara que caia e a saia armada. A noivinha ainda usou um véu que cobria sutilmente seu rosto. Já o ator usou um terno todo na cor off white com direito à gravata borboleta e relógio para deixar a produção ainda mais elegante. 

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Larissa ManoelaAndré Luiz Frambach
Larissa Manoela Larissa Manoela   

