André Luiz Frambach comenta post de Larissa Manoela sobre casamento: 'Como faz?'

A atriz Larissa Manoela aproveitou o famoso dia de tbt para relembrar um momento especial ao lado do marido, o ator André Luiz Frambach
A atriz Larissa Manoela aproveitou o famoso dia de tbt para relembrar um momento especial ao lado do marido, o ator André Luiz Frambach. Na publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 14, ela compartilhou registros de seu casamento.
A publicação reuniu momentos da terceira cerimônia de casamento dos pombinhos, que aconteceu em dezembro do ano passado. "Pra sempre o meu TBT favorito", declarou a atriz. Nos comentários, André reagiu: "Como faz pra voltar?! Faz outro?? Não hahaha calma, amor hahaha não se empolga", brincou.
Ver essa foto no Instagram
O primeiro casamento de Larissa Manoela ocorreu em casa e "repentinamente", em dezembro de 2023. Em uma recente ao podcast PodDelas, ela falou sobre a decisão de trocar alianças sem avisar muita gente. "Eu fiz em casa, muita gente não sabe. Tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo: eu casei no meio [das gravações] de 'De Volta aos 15'. Eu estava gravando, rolou um casamento. O set parou com a notícia. E aí eu voltei da minha lua de mel para continuar gravando", relembrou como foi.
O segundo ocorreu na última viagem que a artista fez com o amado para a Tailândia, no fim de novembro de 2024. Durante um passeio com luzes, ele pediu a mão dela e dias depois aconteceu a renovação de votos. "Não existe limite para celebrar o amor… Thailand - Krabi", escreveu Larissa Manoela ao aparecer em seu segundo casamento com o marido.
Já a terceira cerimônia foi realizada em dezembro de 2024. Larissa apostou em um vestido bem clássico na cor branca com decote tomara que caia e a saia armada. A noivinha ainda usou um véu que cobria sutilmente seu rosto. Já o ator usou um terno todo na cor off white com direito à gravata borboleta e relógio para deixar a produção ainda mais elegante.
Veja também: Bolo de casamento de Larissa Manoela foi inspirado no vestido dela. Veja a foto!
|Carolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'
|Filha de Gloria Maria homenageia a jornalista no dia em que ela faria aniversário
|Roberto Justus passa por cirurgia após sofrer lesão: 'Operei meu menisco'
|Nasce o primeiro neto de Joelma e pai divulga registro do bebê
|Mãe de Virginia é pedida em namoro oficialmente com aliança
|Qual cirurgia plástica Chris Pitanguy fez? Médico aponta: 'Resultado tende a ser discreto'
|Ricardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa
|Cela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema
|Confira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’
|Ludmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'