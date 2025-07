Anderson Soares reflete sobre mentalidade financeira no CARAS Talks Money

Fundador da AJX, empresário e seus convidados debateram sobre a educação financeira no cenário brasileiro atual

Finanças pessoais pode ser um assunto bastante complexo - e até mesmo tenso - para algumas pessoas, mas que tem sido desmistificado com mais frequência nos últimos tempos. Esse, inclusive, foi o tema do painel 2 do CARAS Talks Money, evento promovido pela CARAS, que contou com a participação de Anderson Soares, fundador da AJX Capital e do Shello Grou, ao lado dos sócios e mentores Mário Magalhães, especialista em formação de líderes, e Sandro Serzedello, CEO da Soulx e especialista em construção de marcas.

FOTO: Samuel Chaves

Entre os dados apresentados*, chamou atenção o número de brasileiros que ainda enfrentam dificuldades com o próprio orçamento:

59% dos brasileiros não sabem como organizar o próprio orçamento;

76,1% da população está endividada e sem perspectiva clara de como sair dessa situação;

26% já tentaram se organizar financeiramente, mas acabaram desistindo.

Com uma trajetória marcada por visão estratégica e propósito, Anderson tem se dedicado a orientar milhares de pessoas rumo a uma vida financeira mais consciente e sustentável. Para o empresário, ganhar pouco ou ganhar muito dinheiro é uma questão “secular”. Isso porque é necessário que as pessoas tenham em mente que a receita esteja comprometida com a construção patrimonial, de reserva financeira e de aposentadoria.

“Os aspectos riqueza, construção de riqueza e alteração de riqueza estão ligados ao que se faz com aquilo que se ganha. O brasileiro ainda não tem a habilidade de formar múltiplas rendas, que potencializam, diversificam e constroem as reservas financeiras”, afirmou.

Fundador da edtech AJX Capital, ele disse que trabalha com especialistas em mentalidade financeira, afinal, o propósito da empresa é entregar poder de decisão para as pessoas a partir de quatro pilares: educação financeira, planejamento financeiro, inteligência financeira, independência financeira e liberdade financeira.

“São links que fazem a diferença no poder de decisão. Ou seja, o que eu faço com aquilo que eu ganho e de que maneira eu divido X aquilo que eu vou comprometer com a linha de crédito a partir de uma construção de patrimônio ou satisfação de ego. Não se trata de cortar lazer ou viver no sacrifício. O que a gente ensina aqui é a ter consciência financeira para tomar decisões inteligentes e começar, de verdade, a construir patrimônio, mesmo com pouco”, explicou.

Anderson reforçou ainda que o ensino básico da maioria das escolas ainda não forma pessoas com poder de decisão financeiro apurado, mesmo que a matéria de educação financeira esteja dentro do currículo escolar.

Neste contexto, Sandro contou que adotou um conceito para que os filhos desenvolvam o poder de decisão financeira desde cedo. “Comecei a implementar três perguntas aos meus filhos: Eu quero? Eu preciso? Eu posso? Isso não é matemática aplicada. Posso garantir que 80% das coisas que eles querem comprar não avançam porque eles percebem que não precisam”, disse. Mário afirmou: “A educação

financeira também vai contribuir para o aprimoramento emocional do indivíduo. Busquem conhecimento porque vai ser libertador.”

Por fim, Anderson destacou que as grandes decisões começam nas pequenas decisões. “Sejam assertivos. A educação financeira é conceito de decisão, de liderar suas emoções. É, sobretudo, uma questão de mentalidade”, disse.

FOTO: Samuel Chaves

*Informações extraídas de fontes como a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Fintech Onze.