Ana Paula Siebert se perde ao mostrar cômodos na casa provisória

A influencer Ana Paula Siebert exibe a divisão de cômodos dela e do marido, o empresário Roberto Justus, no local enquanto a casa deles não está pronta

Na noite desta segunda-feira, 16, a influencer Ana Paula Siebert surgiu, em uma série de vídeos publicados nos stories de seu perfil no Instagram, mostrando a casa que irá morar com a família até que a nova residência deles fique pronta . Na ocasião, ela protagonizou um momento divertido ao mostrar como ela e o marido, o empresário Roberto Justus, fizeram a divisão de cômodos do local provisório.

Isso porque ela contou que ficou com o quarto principal, dois closets e o banheiro maior da casa. Enquanto o marido, com um quarto e um banheiro pequenos: “Divisão justa do casal”, divertiu-se ao mostrar os cômodos.

Veja, abaixo, o momento:

Roberto Justus abre o jogo sobre ciúmes da esposa em foto cercada por homens

Na última semana, Roberto Justus foi questionado pela imprensa sobre a foto na qual a esposa, a influencer Ana Paula Siebert, apareceu cercada por homens musculosos em uma praia na Bahia. Durante o leilão beneficiente do Instituto Neymar Jr, ele confessou:

"Confio nela e em mim. Não sentimos ciúmes, nenhum dos dois. Com o tempo, a gente aprende que ciúmes é sinal de insegurança. Se alguém quiser trair, vai fazer isso de qualquer forma. O que importa é ter uma relação sólida e feliz. Se a pessoa não está comprometida de verdade, o problema é dela, não meu", declarou.

Antes, a modelo de 37 anos também havia falado sobre os rumores de crise no casamento com Roberto Justus, de 70, diante da foto:

Na ocasião, ela desabafou: "Não venham com essa uruca pra cima de mim. Ontem, só porque eu postei aquela foto com meus amigos bonitos, ficaram falando 'vão anunciar a próxima separação'. Quem separou, eu desejo que volte para a família ficar junta. E a minha não vai [separar]. Então, bota essa uruca pra lá!", declarou ela, que é mãe de Vicky, de cinco anos, fruto do relacionamento com Roberto Justus.

Leia também: Ana Paula Siebert mostra quarto temático da filha em seu novo apartamento