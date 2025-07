Ana Paula Siebert revela por que mudará de apartamento em Miami

De mudança em São Paulo, Ana Paula Siebert revela por que também está trocando de apartamento em Miami, nos EUA; veja o que aconteceu

Não é só em São Paulo que Ana Paula Siebert e Roberto Justus mudarão de apartamento. Em Miami, nos EUA, o casal também está trocando de residência. Em sua rede social, a loira contou o motivo de terem procurado outro lugar para ficarem quando forem para lá.

Sem dar muitos detalhes, a influencer, que está casada há 10 anos com o empresário, comentou que a mudança sobretudo é por motivos pessoais e por outras questões. Já em São Paulo, eles estão construindo a própria casa e antes dela ficar pronta ficarão em uma provisória.

"Vamos mudar por motivos pessoais. Queríamos um apartamento um pouco menor em Miami. Estamos construindo em SP e vamos para uma casa temporária até nosso lar lá ficar pronto" , disse a famosa.

Ainda em seus stories, Ana Paula Siebert revelou se continuará compartilhando momentos de sua família após a filha, Vicky Justus, de cinco anos, ser alvo de ataques e comentários ofensivos na internet. A influenciadora digital e o marido tomaram medidas judiciais.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus tomaram providências

Assim que descobriram os ataques, Ana Paula e Roberto Justus decidiram acionar sua equipe jurídica para tomar as providências. Os dois, então, gravaram um vídeo para repudiar o ocorrido e revelar a decisão que tomaram.

"(...) Falaram que tinha que matar a nossa filha com guilhotina... Gente, o que é isso que está acontecendo no Brasil?", disparou o empresário. "Instigar a morte, o ódio é uma coisa inaceitável. Tem coisas que é inaceitável", disse Ana Paula, ressaltando que não liga quando não comentam que não gostam de seus looks.

"A gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, mas dessa vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça a minha família, que a gente sabe que é ridícula e não tem o menor cabimento", acrescentou Justus. Leia mais aqui!