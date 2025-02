Ana Paula Siebert relembra 'raiva' por atitude de Roberto Justus: 'Fiquei'

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, relembrou uma atitude do empresário. Veja o que ela disse

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram neste domingo, 9, para responder algumas curiosidades dos internautas e, dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber sobre o início de seu relacionamento com o empresário.

O casal se conheceu após a loira participar da sexta edição do programa O Aprendiz, em 2009. Contudo, os dois só passaram a se relacionar anos depois, em 2013. Ao ser questionada se teve uma impressão negativa ao conhecer o empresário, ela negou. Mas recordou que não gostou de ser demitida ao longo do programa.

"Nunca achei ele grosso e nem soberbo. Mesmo. Acho que ele cumpria um papel ali autoritário e firme. Fiquei com raiva quando ele me demitiu, sim, mas agora estou há mais de uma década me 'vingando' (risos)", disse ela, que afirmou que estava brincando.

Storie de Ana Paula Siebert (Reprodução/Instagram)

Ana Paula Siebert abre o jogo sobre renovar votos com Roberto Justus

Recentemente, ela contou que vai realizar um sonho em seu casamento: a renovação de votos. Completando 10 anos de união em abril, no dia do aniversário de 70 anos do empresário, a influenciadora digital contou que fará uma cerimônia completa.

"Sempre foi um grande sonho, mais do que a primeira festa de casamento, era a renovação de votos, sem desmerecer qualquer casamento, porque acho que o casamento é a data mais especial da vida da gente, mas eu sempre tive um carinho especial, sempre achei muito lindo os casais renovando votos, porque quando a gente casa pela primeira vez, quando a gente faz a primeira festa, a gente tá animado, a gente não conhece tão bem a pessoa por mais que você tá alguns anos com a pessoa, mas morar junto, o dia a dia é totalmente diferente, a construção de uma vida, ter filhos, tudo muda", falou sua opinião.

A influenciadora ainda prometeu que usará vestido de noiva e fará tudo o que tem direito. "Eu acho muito lindo essa renovação de votos, eu sempre sonhei com festa de renovação de votos, então podem esperar que vai ter noiva, vai ter cerimônia, porque assim sempre foi um sonho da minha, sempre admirei e gostei muito das cerimônias de renovação de votos", comentou sobre querer continuar ao lado do esposo, que considera ainda mais gato atualmente do que quando o conheceu.

Leia também: Ana Paula Siebert faz reflexão nas redes sociais: 'Complexo, delicado'