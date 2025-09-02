Ana Paula Siebert fala sobre possível mudança de Rafaella Justus

Madrasta de Rafaella Justus, Ana Paula Siebert responde pergunta dos fãs sobre possibilidade da adolescente ir morar no RJ por causa do padrasto, César Tralli

A influenciadora digital Ana Paula Siebert respondeu uma dúvida dos fãs sobre a enteada Rafaella Justus, que é filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. Ao abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais, ela foi questionada sobre a possibilidade da jovem de 16 anos se mudar para o Rio de Janeiro com o padrasto, César Tralli, e a mãe.

Um internauta comentou: “E a Rafa indo provavelmente morar no Rio…”. Então, Ana Paula respondeu: “Gente, todo mundo me escrevendo isso… Pois é! Não sabemos ainda onde a Rafa vai morar… mas ela tem duas famílias que a amam muito, qualquer lugar que ela escolher será muito bem cuidada e amada. E estamos muito felizes pela Tici e pelo César”.

Mais cedo, César Tralli falou sobre sua mudança para o Rio de Janeiro para apresentar o Jornal Nacional a partir de novembro. Ele participou do programa Mais Você e disse que ainda está pensando na mudança. “A gente está começando a conversar isso. Era uma informação que eu tive que guardar por muito tempo em segredo. Eu só comuniquei as minhas filhas nesse fim de semana. A gente agora com calma vai, obviamente, tratar de tudo isso. Pelo fato de a gente ser uma família muito unida, muito próxima, com muito amor, muito carinho pelo outro, tudo vai ser feito no sentido de que todos possam ir. É uma fase de adaptação. Eu quero crer que, num primeiro momento, eu vou ficar na ponte aérea até que as coisas se ajeitem. E, se Deus quiser, elas possam ir também o quanto antes”, declarou.

Por enquanto, Ticiane Pinheiro não se pronunciou sobre a possibilidade de se mudar para o Rio de Janeiro.

César Tralli comemora novo cargo no Jornal Nacional

O apresentador César Tralli está radiante com seu novo desafio profissional. Nesta segunda-feira, 1º, a TV Globo anunciou que ele é o novo titular do Jornal Nacional após William Bonner anunciar sua saída do programa.

Com isso, Tralli comemorou a oportunidade de crescer na carreira de jornalista e assumir o JN. "Me sinto extremamente honrado. E ao mesmo tempo desafiado pela responsabilidade desta nova função. Estou na Globo há quase 33 anos e lá atrás, quando ainda era jovenzinho, já fazia reportagens pro JN. Acompanhei a chegada do William na bancada do Jornal Nacional e por muitos e muitos anos fiz matérias especiais pro JN. Portanto, eu recebi o convite e a missão com absoluta felicidade e serenidade. Agora, nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente. Cumprir muito bem-feito minhas atribuições. Sou muito exigente comigo mesmo. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN", disse ele.

Vale lembrar que César Tralli é formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo, e é mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP. Ele começou sua carreira na Gazeta Esportiva, e já passou pela rádio Jovem Pan, SBT e Record. Ele entrou na Globo em 1993, sendo que já foi repórter, correspondente internacional, âncora do SPTV, do Jornal Hoje e do Jornal GloboNews - Edição das 18h.