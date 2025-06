Ana Paula Siebert expõe o que leva em conta antes de emprestar dinheiro: 'Sinceramente'

A influenciadora Ana Paula Siebert abriu uma caixinha de perguntas e respondeu se costuma emprestar seu cartão de crédito a pessoas próximas

A influenciadora digital Ana Paula Siebert aproveitou um tempo livre nesta quarta-feira, 25, para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber se ela costuma emprestar seu cartão de crédito para pessoas próximas.

"Ana, você empresta cartão [de crédito] para os amigos? Aquele: 'Parcela para mim e eu vou te pagando?' [risos]", quis saber o internauta. " Gente eu, sinceramente empresto e dou dinheiro com o maior prazer para coisas realmente necessárias. Eu não gosto dessa coisa de emprestar cartão pra qualquer coisa não", declarou a esposa de Roberto Justus na resposta.

Em seguida, pontuou: "Já vi grandes amizades acabando por dinheiro. Por bobagem e futilidade. E também sou mega pé no chão, se não pode comprar, espera a hora certa. Eu sou assim. Agora, se estiverem passando alguma necessidade de verdade, podem sempre contar comigo", disse.

Ainda durante a interação, ela contou por que ainda não encontrou a enteada, Rafaella Justus, nos EUA. De férias com Vicky Justus no local, a esposa de Roberto Justus está se divertindo em parques e a herdeira de Ticiane Pinheiro está por lá fazendo o mesmo na companhia do padrasto, César Tralli, e da irmã, Manuella Tralli.

"Por que a Rafa não está com você? Vi que ela está nos Estados Unidos", quis saber a pessoa. "Porque ela está de férias com a mãe e em seguida as férias com a gente", esclareceu Ana Paula Sibert.

Como Roberto Justus e Ana Paula Siebert se conheceram?

Vale lembrar que Ana Paula Siebert e Roberto Justus se conheceram no programa O Aprendiz, que ele apresentava. Alguns anos depois, os dois se reaproximaram e iniciaram o romance. O casamento aconteceu em 2015 e eles tiveram uma filha, Vicky, que nasceu em 2020. Recentemente, os dois reuniram os amigos e familiares para uma grande festa de renovação dos votos de casamento.

