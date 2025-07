Ana Paula Siebert diz se continuará mostrando a família após ataques: 'Prisão'

Após a filha sofrer ataques por conta de bolsa de grife, Ana Paula Siebert diz se continuará compartilhando de sua família na rede social

Nos últimos dias, a filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, Vicky Justus, de cinco anos, sofreu ataques e recebeu mensagens de ódio por aparecer com uma mini bolsa de grife, que custa em torno de R$ 14 mil. Indignado, o casal gravou um vídeo e contou que tomaram providências na justiça.

Em seus stories da rede social, a influenciadora digital recebeu perguntas sobre o episódio lamentável com a criança e respondeu se contiuará compartilhando a família na internet. A loira ainda comentou se a herdeira sabe de algo do que aconteceu.

"Deixar de mostrar a minha família por medo, seria como viver em uma prisão invisível... O certo não pode ser silenciado e nem escondido pelo errado. Precisamos buscar proteção na lei, na justiça, ir atrás, porque viver com liberdade e tranquilos (e não com medo) é essencial em qualquer lugar do mundo. Liberdade é um direito fundamental", escreveu que prosseguirá com seu trabalho e costumes na rede social.

Em seguida, a influencer falou sobre Vicky Justus não saber de nada do que aconteceu. "A Vicky é uma criança e não precisa ser exposta e nem teria capacidade de entender. Espero que ela cresça em um mundo melhor. Espero que o dia que ela tiver condições de entender as pessoas sejam melhores. Desejo poder criar ela com educação e princípios fortes, para que ela jamais ofenda alguém dessa forma. Essa será minha maior riqueza e meu grande sucesso na vida", declarou a esposa de Roberto Justus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert e Roberto Justus tomaram providências

Assim que descobriram os ataques, Ana Paula e Roberto Justus decidiram acionar sua equipe jurídica para tomar as providências. Os dois, então, gravaram um vídeo para repudiar o ocorrido e revelar a decisão que tomaram.

"(...) Falaram que tinha que matar a nossa filha com guilhotina... Gente, o que é isso que está acontecendo no Brasil?", disparou o empresário. "Instigar a morte, o ódio é uma coisa inaceitável. Tem coisas que é inaceitável", disse Ana Paula, ressaltando que não liga quando não comentam que não gostam de seus looks.

"A gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, mas dessa vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça a minha família, que a gente sabe que é ridícula e não tem o menor cabimento", acrescentou Justus. Leia mais aqui!