Ana Paula Siebert apresenta novo membro da família: 'Aumentou'

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 27, a digital influencer postou um vídeo para apresentar o novo membro fofíssimo de sua família. Trata-se de Bob, um coelhinho cinza.

No vídeo é possível ver Vicky, de quatro anos, filha de Ana Paula com Roberto Justus, além das gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, e de Luigi, de um, filhos de Fabiana Justus e Bruno D'Ancona.

As crianças ficaram encantadas com o bichinho e encheram Bob de carinho. "A família aumentou. Welcome Bob. Quem ele parece?", escreveu Ana na legenda da publicação.

No entanto, a atitude dividiu opiniões nos comentários. "Fofuras. Você se supera Ana, proporciona momentos inesquecíveis para eles", escreveu uma internauta. "Eu acho legal tudo isso, mas seria mais ainda se ensinasem as crianças o verdadeiro sentido da Páscoa deixando um pouco de lado os chocolate e o coelho e falasse da Páscoa no sentido real", opinou outra.

Por que Vicky não pode ter a sua própria marca?

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, falou sobre uma decisão que teve com o marido em relação à filha deles, Vicky Justus, de quatro anos. Em seus stories, a loira respondeu algumas perguntas e contou se pensa em deixar a herdeira ter sua própria marca de roupas.

Sempre participando de desfiles infantis e exibindo vários looks estilosos, a pequena parece ser uma boa imagem para sua própria marca. Contudo, a influenciadora digital e o empresário resolveram que, por enquanto, não aceitarão as ofertas feitas para a criança.

"Já surgiu o convite para a Vicky ter sua marca? Tipo marca de roupa, etc?", perguntaram. A esposa de Roberto Justus então respondeu. "Já sim, mas por enquanto não aceitamos. Ela é muito pequena e acabaria tendo que trabalhar", explicou ela o motivo de não aceitarem.

