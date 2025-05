Ana Paula Siebert admite falha com a filha: 'Coitada'

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert contou uma falha que cometeu com a filha Vicky, de quatro anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 13, enquanto se maquiava para seus compromissos, a digital influencer contou que cometeu uma falha com a filha Vicky, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus.

A famosa contou que olhou a previsão do tempo errada e por isso escolheu o look errado para a pequena curtir um passeio.

"Estou aqui olhando as fotos da Vicky no zoológico. Gente, eu não sabia que tinha São Paulo no Amazonas, eu estava olhando a previsão do Amazonas. Hoje de manhã, eu abri a previsão do Amazonas achando que era São Paulo e falei para a Vicky: 'Nem precisa botar casaco pesado porque vai estar quente o dia inteiro'. Coitada", disse ela, que completou. "Gente, olhei a previsão da cidade errada e mandei minha filha passando frio para o passeio".

Foto: Reprodução/Instagram

Vontade inusitada

Na quarta-feira, 23, a modelo contou que realizou um sonho inusitado da filha Vicky, de quatro anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus.

De acordo com a famosa, a pequena queria usar óculos mesmo sem ter necessidade. "Sim, era o sonho dela usar óculos e eu comprei um sem grau", disse Ana Paula.

A mamãe coruja ainda filmou o momento em que Vicky coloca a armação dourada no rosto. "Papai, eu estou com óculos de grau que a mamãe comprou. Olha, aqui, olha que bonitinho. [Vou usar] todos os dias para ir para a escola", disse a pequena.

A influenciadora Ana Paula Siebert aproveitou um momento para abrir uma caixinha de perguntas em seu pefil nas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber sobre a renovação de votos dela com o marido, o empresário Roberto Justus. O casal completou dez anos de união em abril, no dia do aniversário de 70 anos dele.

