Ana Paula Renault é perseguida por fã e diz que vai à delegacia

A ex-BBB Ana Paula Renault levou um grande susto quando uma fã tentou entrar no carro com ela e diz que vai abrir um boletim de ocorrência

A ex-BBB Ana Paula Renault, de 43 anos, revelou que foi perseguida por uma stalker, que é uma pessoa que persegue seus passos. Nas redes sociais, ela contou que a fã a assustou ao tentar entrar no mesmo carro que ela.

Com o susto, Ana Paula quer procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. "Admiração é bom, mas tem limite. Stalking [perseguição, em português] é crime. Tem uma fã que fica me perseguindo. Se não fosse o motorista do Uber aparecer... entrei no Uber e [ela] abriu minha porta. Não vou hesitar em fazer um B.O. [Boletim de Ocorrência]", afirmou.

Inclusive, a ex-BBB mostrou o motorista do carro de aplicativo falando sobre o ocorrido. "Tem que tomar cuidado mesmo. Ela estava transtornada. Não estava de um jeito normal. É uma coisa perigosa, até eu me assustei. Vi ela com a mão no bolso, como se estivesse com alguma coisa mão, pensei que ela pudesse te atacar de alguma forma", afirmou o homem.

Por fim, Ana completou: "[Sem contar] que estava me perseguindo na rua. Vi que seu carro estava se aproximando, sorte que ele é vermelho, e fui até o meio da rua para entrar".

Ana Paula Renault passou por cirurgia em maio de 2025

A ex-BBB Ana Paula Renault tranquilizou os seguidores após passar por uma cirurgia de emergência em maio de 2025. Ela mostrou que já estava bem e em fase de recuperação depois do procedimento na coluna.

Ana Paula precisou ser operada por causa de uma hérnia de disco que já estava em um grau avançado. Ela foi ao pronto-socorro com dores nas costas e já ficou internada para o procedimento cirúrgico.

"Eu já fiz a cirurgia, que realmente foi uma cirurgia de emergência. Correu tudo bem, sem nenhuma intercorrência. Imagina, chegar no pronto-socorro com dores fortíssimas, já com perda de movimento do pé esquerdo - eu não conseguia movimentar os dedos do pé… Então só passa as piores coisas na cabeça da gente, né. Por causa de uma hérnia de disco. Que isso sirva de alerta para você: Está com dor nas costas, tá com dor irradiada? Tem que olhar porque pode evoluir muito mal”, disse ela.

Antes disso, Ana Paula contou sobre os sintomas que teve. "Eu já estava tendo comprometimento neurológico, meu pé esquerdo já estava bobo e tá dormente até agora, eu não sinto os dedos", afirmou.