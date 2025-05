Ana Paula Padrão critica a tendência dos bebês reborn: ‘Patologia’

A apresentadora Ana Paula Padrão compartilhou nas redes sociais uma reflexão sobre os bebês reborn e gera repercussão entre os internautas

Ana Paula Padrão, de 59 anos, compartilhou no domingo, 18, em suas redes sociais, uma reflexão sobre o fenômeno dos bebês reborn. A apresentadora e jornalista criticou a nova tendência e apontou que esse nicho já alcança proporções semelhantes às da indústria de cosméticos veganos.

A ex-apresentadora do MasterChef contou que, de um dia para o outro, começou a ouvir falar sobre bebês reborn. “Esses fenômenos chegam até mim, e provavelmente chegam até você, como se essas fossem as tendências para o futuro das mulheres”, iniciou.

Ana Paula criticou os excessos em torno dos bebês reborn e fez uma observação sobre os limites do comportamento. “Eu não tô nem aí se uma mulher adulta quer brincar de boneca, a não ser, é claro, que ela exija uma vaga do SUS pra essa boneca, mas aí essa mulher já tá apresentando uma patologia e precisa de tratamento” , apontou. “Isso não representa as mulheres, porque nós não somos estúpidas a esse ponto, nem infantis a esse ponto”, completou a apresentadora.

Impacto no mercado global

A jornalista rebateu apontando o crescimento do mercado global dos bebês reborn. “A projeção, pra esse ano, é de que chegue a um bilhão e 800 milhões de dólares”, revelou. Além disso, comparou esse nicho ao de brinquedos de madeira e cosméticos veganos e fez uma crítica aos estereótipos impostos às mulheres: “A quem interessa ficar nos representando, a todas nós, mulheres, como um bando de idiotas infantilizadas que agora só se interessa pela fantasia dos livros de colorir ursinhos e de recém-nascidos de plástico?” , disparou.

A apresentadora encerrou sua reflexão ao destacar o impacto dessa tendência e questionar os rótulos atribuídos às mulheres: “Até pessoas como eu e você, que não costumam ser impactadas por esse tipo de bizarrice, na timeline agora só recebem isso. Parece que é uma onda que tomou conta de todas as mulheres do planeta. A quem interessa nos rotular de infantis, nos transformar em perturbadas mentais, incapazes, vítimas de movimentos radicais, incapazes de viver sem a proteção de um homem?”, finalizou.

