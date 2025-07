Ana Paula e Roberto Justus se manifestam após ataques à filha: 'Não vamos aceitar'

Ana Paula Siebert e Roberto Justus que avisaram que já começaram a tomar providências após a filha, Vicky, receber ataques na internet

Ana Paula Siebert e Roberto Justususaram as redes sociais na noite deste domingo, 6, para falar sobre algumas mensagens de ódios direcionadas a filha deles, Vicky, de cinco anos.

Tudo começou após a influenciadora digital compartilhar algumas fotos em que os três aparecem com looks combinando, nas cores azul e branco. Mas o que chamou a atenção foi a bolsa da menina, da Fendi, que pode ser encontrada em lojas online por R$ 14 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

As fotos e o valor do bolsa viralizou na internet, e dentre os diversos comentários, alguns incitavam a violência. "Só guilhotina", escreveu um usuário do X, o antigo Twitter.

Vão tomar providências

Assim que descobriram os ataques, Ana Paula e Roberto Justus decidiram acionar sua equipe jurídica para tomar as providências. Os dois, então, gravaram um vídeo para repudiar o ocorrido e revelar a decisão que tomaram.

"(...) Falaram que tinha que matar a nossa filha com guilhotina... Gente, o que é isso que está acontecendo no Brasil?", disparou o empresário. "Instigar a morte, o ódio é uma coisa inaceitável. Tem coisas que é inaceitável", disse Ana Paula, ressaltando que não liga quando não comentam que não gostam de seus looks.

"A gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, mas dessa vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça a minha família, que a gente sabe que é ridícula e não tem o menor cabimento", acrescentou Justus.

"Poucas vezes nos posicionamos em virtude de críticas ou comentários desagradáveis. Mas instigar a morte e a violência não é aceitável e não pode se tornar “normal”. Ontem na rede social X ameaças começaram após a publicação de uma foto nossa em família aqui no Instagram… agradecemos as centenas de mensagens que recebemos e não vamos aceitar esse tipo de posicionamento, seja de quem for…", escreveram na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Leia também:Roberto Justus mostra fotos da festa de renovação de votos: 'Noite inesquecível'