Ana Paula Arósio completa 50 anos; atriz teve infância conturbada devido à carreira

Aos 14 anos, Ana Paula Arósio já havia conquistado seu primeiro milhão como modelo e era submetida a dieta rígida pela mãe

Nesta quarta-feira (16), Ana Paula Arósio completa 50 anos. Afastada das telenovelas há mais de uma década, a atriz se consolidou como uma das mais populares e misteriosas atrizes brasileiras.

A carreira de Ana Paula se popularizou com a protagonização de ‘Hilda Furacão’ em 1998, mas sua entrada no ofício das artes aconteceu muito antes. Aos 14 anos, era modelo e já tinha feito seu primeiro milhão, mas ainda enfrentava muita pressão de sua mãe, Aparecida Claudete Arósio.

Em entrevista ao jornal Extra, Vanessa Rodrigues, antiga amiga da atriz, relatou sobre a convivência com a família e como era a adolescência rígida que Ana Paula vivenciou sob os cuidados da matriarca.

A dupla se conheceu na Praia Grande, no litoral de São Paulo: “Um dia, às 6h estava fazendo alongamento e vejo passar um palito branco e cabeludo. Eu a reconheci das capas de revista", contou. "Ela não conhecia ninguém na praia, eu tinha uma turma de 20 pessoas. Chamei a Ana para sair com a gente. Mas a mãe foi até minha casa saber se eu era de uma boa família".

Segundo a amiga, Ana Paula não tinha autorização para tomar ou engordar, uma vez precisou esconder o fato que a atriz havia comido lasanha na sua casa. No entanto, ela parecia se soltar longe da mãe, cantando e dançando em restaurantes e demonstrando um comportamento mais adequado para sua idade.

Durante a adolescência, a atriz também era privada de namorar. Também entrevistado pelo Extra, Fabiano Rodrigues, primeiro namorado de Ana Paula, contou que a mãe não aprovava a relação e os dois precisavam manter o relacionamento em segredo: "Ela [Aparecida] saía de casa e levava o aparelho de telefone com ela. A Ana tinha que ir à padaria para me ligar. Não me surpreende que hoje ela viva distante da mãe."

Os antigos conhecidos da atriz afirmam que Aparecida não queria que nada atrapalhasse o futuro da filha, o que resultou em uma criação rígida para uma menina que não tinha interesse em ser famosa. "Namoramos três meses, depois ela foi para Nova York. Mas, enquanto estivemos juntos, ela sempre foi uma menina doce, que detestava ser reconhecida. Andava de boné na rua para não chamar a atenção. Ela nunca ligou para a fama," completou Fabiano.