Ana Maria Braga se emociona ao voltar ao ‘Mais Você’: ‘Morrendo de saudades!’

Após um mês longe da TV para gravar um reality show, a apresentadora Ana Maria Braga retorna ao ‘Mais Você’ e se emociona com a recepção; confira!

Nesta segunda-feira, 9, Ana Maria Braga, de 76 anos, retornou ao comando do programa Mais Você, da TV Globo. A apresentadora se emocionou e chorou ao ser recebida com uma homenagem da equipe, após passar um mês afastada das manhãs da emissora para as gravações do reality Chefe de Alto Nível.

Ana Maria foi ovacionada com um panelaço nos estúdios, feito pela equipe do programa e convidados como Gil do Vigor e o marido, Fábio Arruda. “Como não querer ir pra poder voltar? É bom estar de volta. Morrendo de saudade, coração estava até esmagado. Quero agradecer ao Fabrício [Battaglini] e Talitha [Morete] por terem tomado conta na nossa casinha. Estava nos Estúdios Globo fazendo uma coisa linda" , comentou a apresentadora.

"Quero agradecer a festa que minha turma fez aqui agorinha mesmo. Estava todo mundo rebolando, estava eu rebolando lá também”, completou.

Confira os bastidores da chegada de Ana Maria Braga ao estúdio do ‘Mais Você’.

De volta a São Paulo!

Na sexta-feira, 6, Ana Maria Braga mostrou nas redes sociais que voltou de jatinho para São Paulo, acompanhada do marido, Fábio Arruda, e de sua companheira de quatro patas, Paçoca. A apresentadora anunciou o retorno após passar um mês no Rio de Janeiro, onde gravou o reality show Chef de Alto Nível.

"Eu venho, mas volto! Tô voltando pra casa. É bom vir, mas é bom voltar pra casa também. Tô morrendo de saudade do pedacinho do nosso lar", falou a apresentadora.

Após uma temporada no Rio de Janeiro para as gravações do novo reality show da TV Globo, Chef de Alto Nível, Ana Maria Braga compartilhou com os seguidores o encerramento do projeto. Confira!

