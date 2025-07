Ana Maria Braga se despede de Preta Gil com lágrimas: 'Parece que não aconteceu'

Ana Maria Braga compartilha sua dor ao relembrar a perda de Preta Gil no Mais Você, enquanto velório da cantora acontece no Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira, 25, Ana Maria Braga não conseguiu conter a emoção ao falar sobre a morte de sua amiga Preta Gil no programa Mais Você. A apresentadora, visivelmente tocada, recebeu Gominho, um dos melhores amigos da cantora, para relembrar a vida e a luta de Preta, que enfrentou o câncer até o último momento.

Durante o programa, Ana Maria fez uma declaração profunda e cheia de dor: "Parece que não aconteceu", disse ela, refletindo sobre a difícil perda da cantora, que morreu no último domingo, 20, aos 50 anos.

Uma batalha silenciosa e intensa

Preta Gil enfrentava uma dura batalha contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2023, e se preparava para voltar ao Brasil quando, infelizmente, passou mal e não resistiu. Ana Maria Braga, que acompanhou a trajetória da cantora e amiga, compartilhou a luta de Preta com seus telespectadores, relembrando a força e a coragem que ela sempre demonstrou em sua jornada contra a doença.

A perda de Preta Gil pegou a todos de surpresa. A cantora, conhecida por sua energia contagiante e sua luta em favor da música e das causas sociais, deixou um legado de inspiração e amor. Sua morte representa uma grande dor para seus amigos, familiares e para todos que a admiravam.

O velório de Preta Gil no Theatro Municipal do Rio

Na manhã desta sexta-feira, 25, o velório de Preta Gil aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, aberto ao público para que fãs e amigos pudessem se despedir da cantora. O corpo de Preta retornou ao Brasil na quinta-feira, 24, após trâmites legais nos Estados Unidos. O momento foi marcado por uma enorme comoção.

Após o velório, o corpo de Preta Gil seguiu em cortejo pelo centro da cidade em um carro de bombeiros, um gesto simbólico em homenagem à cantora e rebatizado pela prefeitura do Rio como Circuito Preta Gil. O trajeto do cortejo será seguido até o crematório no Caju, tornando-se parte do legado cultural da cidade, que sempre acolheu a cantora com carinho e respeito.

A saudade de uma ícone

A perda de Preta Gil é imensurável, mas sua memória permanece viva através da música, da alegria e do impacto positivo que ela causou em tantas pessoas ao longo de sua carreira. Em momentos como esse, as palavras falham, e a emoção fala mais alto. Ana Maria Braga, ao expressar sua dor e sua saudade, reflete o sentimento de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e compartilhar momentos com Preta Gil.