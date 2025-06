Ana Maria Braga revela pedido inusitado que ouviu de Neymar Jr: 'Quero ir'

Durante o Mais Você, da TV Globo, a apresentadora Ana Maria Braga contou sobre um pedido do jogador de futebol Neymar Jr

Durante o programa Mais Você, da TV Globo, desta quarta-feira, 11, a apresentadora Ana Maria Braga falou sobre o leilão beneficente realizado pelo jogador de futebol Neymar Jr na noite desta terça-feira, 10, e contou sobre uma conversa que teve com o atleta durante o evento.

"Estava indo embora, precisava vir porque por acaso já era meia-noite e eu precisava chegar aqui hoje de manhã. Aí eu disse 'estou indo', ele falou assim: 'Mas posso saber por que você nunca me chamou para ir tomar café com você lá? Quero ir'!" , recordou Ana.

"Neymar, estou esperando, hein! (...) Ele vai vir falar com a gente", falou a apresentadora em seguida, que disse que o próprio jogador afirmou que ia viabilizar o encontro.

Como foi o Leilão Beneficente Instituto Neymar Jr?

O evento, que visa arrecadar fundos para a entidade dedicada a ampliar oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade, contou com uma extensa relação de itens a serem arrematados. Incluindo experiências como uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do ex-jogador, experiência com Vini Jr. e participação no jogo entre os times de Emerson Sheik e Falcão.

Além de itens raros como chuteira que Neymar calçou em sua volta ao Santos; Coroa criada para comemorar os 10 anos do Instituto e o retorno de Neymar Jr. ao Santos, , com banho de ouro amarelo 18 quilates, cravejada com safiras, ônix e outras gemas preciosas; e Camisa oficial da seleção brasileira autografada por Pelé e Neymar Jr.

E o jogador de futebol chegou ao evento acompanhado da esposa, a influencer Bruna Biancardi, e da filha Mavie, de 1 ano. Veja os looks da família!

