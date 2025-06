Ana Maria Braga retorna a São Paulo de jatinho ao lado do marido: ‘Saudade’

Após concluir as gravações de ‘Chef de Alto Nível’, a apresentadora Ana Maria Braga retorna para casa acompanhada do marido e da cachorrinha

Nesta sexta-feira, 6, Ana Maria Braga mostrou nas redes sociais que voltou de jatinho para São Paulo, acompanhada do marido, Fábio Arruda, e de sua companheira de quatro patas, Paçoca. A apresentadora anunciou o retorno após passar um mês no Rio de Janeiro, onde gravou o reality show Chef de Alto Nível.

"Eu venho, mas volto! Tô voltando pra casa. É bom vir, mas é bom voltar pra casa também. Tô morrendo de saudade do pedacinho do nosso lar", falou a apresentadora.

Após uma temporada no Rio de Janeiro para as gravações do novo reality show da TV Globo, Chef de Alto Nível, Ana Maria Braga compartilhou com os seguidores o encerramento do projeto. "E não é que nossa viagem de 20 dias acabou virando quase um mês? Mas agora sim, está finalizada a nossa temporada no Rio de Janeiro para as gravações do Chef de Alto Nível", completou.

Confira o momento da apresentadora durante a viagem de jatinho:

Detalhes da mansão no Rio de Janeiro

Na terça-feira, 3, Ana Maria Braga, de 76 anos, compartilhou em suas redes sociais imagens da área externa da mansão onde ficou hospedada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A apresentadora permaneceu por um mês na Cidade Maravilhosa para comandar o Chef de Alto Nível, novo reality show da TV Globo.

No vídeo, Ana Maria Braga agradeceu ao jardineiro Cristiano e também expressou sua gratidão aos inquilinos, que conheceu pela internet. “A vida tem umas coisas, né? Que a gente fica tocado pelo coração. Aqui é a casa que a gente alugou para ficar esse mês, para fazer o Chef de Alto Nível e não é que cheguei aqui e tinham dois corações? Olha o carinho!”, falou; confira!

