Ana Maria Braga faz aparição rara ao lado da filha e dos netos

A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, surge em foto rara, publicada pela filha, Mariana Maffeis, curtindo o momento em família nesta sexta-feira, 2

Nesta sexta-feira, 2, a apresentadora do Mais Você, da TV Globo, Ana Maria Braga, de 76 anos, surgiu sorridente ao posar com a família para uma foto . No registro, compartilhado pela filha, a professora Mariana Maffeis, de 41, a veterana aparece ao lado dos netos: Maria, de 10 anos; Varuna, de três; Hima, de um ano, e Joana, de 13, no interior de São Paulo. A artista também é avó de Bento, filho de Pedro.

"Um dia abençoado. Sejamos Felizes e Prósperos! Que bom estar com gente de verdade!", escreveu Mariana na legenda da publicação, ilustrada pela imagem.

Mariana vive longe dos holofotes

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, vive em um sítio simples no interior de São Paulo com o marido os quatro filhos. Joana e Maria são fruto da relação dela Paschoal Feola. Já Varuna e Hima, do relacionamento atual com o colombiano Badarik González.

Na seção de comentários, os internautas reagiram: "Familia linda, unida e reunida sempre, Deus os abençoe"; "Pelos sorrisos transbordando, que dia incrível" e "Que família linda, e abençoada sejam felizes sempre", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Confira!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)

Ana Maria Braga faz alerta sobre acidente doméstico

Na última quarta-feira, 30, Ana Maria Braga acendeu o alerta sobre o caso da jovem Ariane, que sofreu uma queimadura grave após derrubar água fervente enquanto preparava um café. Durante o programa Mais Você, da TV Globo, a vítima do acidente explicou o que aconteceu.

“É chocante, né? Comprova de verdade que ninguém tá livre. Viu como resseca a pele? Vai você prestar atenção em outra coisa que não seja na água. O nome dessa moça que queimou o braço é Ariane Félix. Ela tá bem, mas foi uma queimadura de terceiro grau. Imagina o susto?”, reagiu Ana Maria.

Na ocasião, a jovem explicou o ocorrido. “Eu vi que o adubo do café era bom para colocar nas plantas. E aí eu decidi colocar no fogo na hora da janta. Na hora que eu fui para a pia colocar o café, ele desequilibrou e caiu no meu braço. Na hora eu senti um choque muito forte, dói muito, eu nem sei explicar que dor é aquela. E já fui para a torneira”, contou em conversa com a repórter Luiza Zveiter. Confira!

Leia também: De vestido dourado, Ana Maria Braga posa ao lado do marido em noite especial