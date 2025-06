Ana Maria Braga é pega de surpresa com morte após renovação de votos

Após renovar os votos com o marido em festa junina em sua fazenda, Ana Maria Braga é pega de surpresa com notícia de morte; veja

A apresentadora Ana Maria Braga renovou os votos de seu casamento com o jornalista Fábio Arruda, neste sábado, 28, em sua fazenda, e, um dia após o momento tão especial, a loira foi pega de surpresa neste domingo, 29, com uma triste notícia.

Em sua rede social, a comandante do Mais Você contou que foi pega de surpresa ao saber que um de seus cachorros, o Capuccino, faleceu. A famosa então lamentou sobre ter perdido o pet e relembrou cliques ao lado dele até em seu programa.

"A vida tem dessas, né? Em meio a um momento tão alegre e cheio de celebração, fomos surpreendidos com a partida do nosso crianção… Agora ele corre lá no céu. O que fica é a lembrança de que a vida precisa ser vivida com intensidade, aproveitando cada instante com quem amamos", escreveu.



"O Capuccino foi um companheirão, amado por todos aqui em casa. No fundo, eu sinto que Alguém lá em cima escolheu a nossa família com muito carinho, porque sabia que ele seria cuidado com todo amor do mundo. Descansa em paz, meu amor. Obrigado por tanto", contou sobre o cão.

Para quem não acompanhou, Ana Maria Braga renovou os votos neste sábado, 28, com Fábio Arruda na capela de sua fazenda. Para a ocasião, ela apostou em um vestido exclusivo, branco, com renda e vários detalhes. Depois, eles comemoraram o momento com uma grande festa junina.

O amor de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

Vale lembrar que este é o quinto casamento de Ana Maria. Ela e Fábio estão juntos há cerca de quatro anos, sendo que assumiram o romance publicamente em janeiro de 2023, quando surgiram juntos em uma viagem para a África do Sul.

Os dois se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. “Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar” , disse ela no programa Altas Horas sobre o início do romance deles.

