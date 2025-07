Ana Maria Braga diz que Leonardo não fala mais com ela, e equipe do cantor se pronuncia

Após Ana Maria Braga brincar que Leonardo não fala mais com ela, a equipe do cantor sertanejo se manifestou e falou sobre a relação deles

Durante o programa Mais Você desta sexta-feira, 25, Ana Maria Braga parabenizou o cantor Leonardo, que completou 62 anos. A apresentadora declarou o seu amor pelo amigo de longa data, mas também lamentou o fato do artista não falar mais com ela.

"Hoje sexta-feira, meu amigo, o cantor Leonardo, está fazendo aniversário. Eu te amo, viu, Leonardo! Você não fala comigo atualmente, mas eu te amo muito, muito, muito! Meu cantor predileto", declarou a artista antes de finalizar a atração matinal.

O comentário de Ana Maria Braga repercutiu nas redes sociais e a equipe do cantor sertanejo se pronunciou em nota à equipe do site Hugo Gloss. Segundo a assessoria de Leonardo, a amizade entre o famoso e a apresentadora da TV Globo segue intacta e tudo não passou de uma brincadeira.

"Na verdade, ela fez uma brincadeira, porque eles vivem se desencontrando para falar no telefone. Quando um pode, o outro não pode. Sempre tem [algum empecilho]...", explicaram.

A equipe também falou sobre a dificuldade de conciliar a agenda para uma possível participação do sertanejo no programa. "Ele tem uma agenda muito batida de festa Junina e festa Julina. É show todo dia. Ela fez só uma brincadeira mesmo. Eles são super amigos e ele a ama demais", esclareceram.

João Guilherme comemora o aniversário de Leonardo

João Guilherme usou as redes sociais para prestar uma homenagem para seu pai, o cantor Leonardo, que está completando 62 anos nesta sexta-feira, 25. No feed do Instagram, o ator, filho do sertanejo com a ex-bailarina Naira Ávilla, compartilhou uma foto com o aniversariante e o parabenizou: "Feliz vida pro cara mais figura que conheço", escreveu o rapaz, acrescentando um emoji de coração. Veja a publicação!

