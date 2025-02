A apresentadora Ana Maria Braga avalia o incentivo dos brasileiros à volta do futebolista Neymar ao clube e defende o atleta no Mais Você, da Globo

A apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, discursou a favor do jogador de futebol Neymar Jr., que voltou ao Brasil para atuar no Santos, durante o Mais Você na manhã desta segunda-feira, 3, na TV Globo. Na ocasião, que contou com a participação do repórter Alessandro Jodar, a veterana apontou que os brasileiros costumam ter "ranço" de pessoas que são bem-sucedidas em suas profissões.

“No exterior, nos Estados Unidos principalmente, todas as pessoas que se destacam na profissão que têm, e que fazem direito o que fazem, seja no esporte, em um negócio, são aplaudidas pelas pessoas que querem chegar em algum lugar. Aqui no Brasil, a gente tem um certo ranço de pessoas que estão bem de vida”, iniciou.

E defendeu Neymar: “Ele tem que usufruir mesmo. É fruto da competência dele, da magia dele no futebol e de tudo que ele sabe fazer e sempre fez. Ele trabalhou muito para chegar aí e merece ter helicóptero, merece ter avião, merece ter casa no Santa Terezinha, casa em qualquer lugar”, disse.

“A gente, brasileiro, tem que incentivar as pessoas que se dão bem na profissão e não invejar, mas querer chegar também, na sua profissão, trabalhar e se esforçar tanto para chegar como essas pessoas. Ninguém faz sucesso por acaso. O sucesso não vem antes do trabalho.”, acrescentou.

E concluiu: “Parabéns ao Neymar e a todos aqueles que conseguem, com o seu trabalho, sem roubar, enganar, fazer falcatrua com ninguém… Trabalhando, gente! Merece ganhar, merece ter tudo o que tem, e ser feliz ainda. Graças a Deus, vai ser!”.

Alessandro Jodar, então, pontuou que Neymar é muito criticado por suas atitudes fora de campo. Ana Maria, por sua vez, rebateu: “O problema é da vida dele”, e o jornalista concordou.

Ana Maria Braga fala sobre acidente com escorpião

Ainda no Mais Você desta segunda-feira, 3, Ana Maria Braga deu detalhes sobre o momento em que foi picada por um escorpião em sua fazenda, no interior de São Paulo. No último sábado, 1, a veterana foi atendida às pressas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Botucatu, no interior de São Paulo, após o acidente.

"Que susto. Rapaz, se você soubesse o quanto dói. Graças a Deus, eu nunca tinha sido picada por escorpião, mas é uma dor das mais dolorosas. Eu não sou uma pessoa fresca para a dor e não reclamo muito, mas essa dor...", iniciou. Confira!

Leia também: Ronaldo Fenômeno avalia retorno de Neymar ao Santos como "esperança"