Ana Maria Braga chama atenção ao dirigir Fusca 63: 'Passeio delicioso'

A apresentadora Ana Maria Braga encantou os seguidores das redes sociais ao postar um vídeo dirigindo seu Fusca preto 63

Ana Maria Braga usou as redes sociais neste sábado, 2, para mostra para os seus seguidores um passeio especial que fez um carro que é o seu xodó. Em seu perfil oficial, a apresentadora do programa Mais Você, da TV Globo, postou um vídeo dirigindo um Volkswagen Fusca 1963.

"Meu primeiro carro foi assim", confessou. "Que belo dia para dar um passeio com esse fusca preto, hein? Nossa manhã foi de pura nostalgia, relembrando os velhos tempos nesse passeio delicioso. Um ótimo sábado, um domingo lindo e que a nova semana seja incrível para vocês!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Depois, Ana Maria surgiu sentada no chão da garagem ao lado de seus cachorrinhos e deixou um recado aos fãs. "Oi, gente. Estamos aqui, sábado solar", disse ela apresentando os bichinhos de estimação. "Atrás da gente aqui o Xodó da casa que é o Xodó da casa que é o Fusca, Fusca 63... Bom fim de semana, tá? Cm esse sol lindo aí. Bom domingo, boa semana", disse ela.

Esse não é o único carro luxuoso da apresentadora. Ela já surgiu dirigindo uma Mercedes-AMG G63, avaliada em R$ 2.247.900 e é um dos mais caros à venda no Brasil, quando estava mostrando um pouco dos bastidores de sua rotina, incluindo o trajeto até seu trabalho na Globo. "Bora trabalhar? Estou adorando mostrar um pouquinho do meu dia a dia para vocês. E vocês, estão gostando?", falou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga diz que Leonardo não fala mais com ela, e equipe do cantor se pronuncia

Durante o programa Mais Você do dia 25 de julho, Ana Maria Braga parabenizou o cantor Leonardo, que completou 62 anos. A apresentadora declarou o seu amor pelo amigo de longa data, mas também lamentou o fato do artista não falar mais com ela.

"Hoje sexta-feira, meu amigo, o cantor Leonardo, está fazendo aniversário. Eu te amo, viu, Leonardo! Você não fala comigo atualmente, mas eu te amo muito, muito, muito! Meu cantor predileto", declarou a artista antes de finalizar a atração matinal.

O comentário de Ana Maria Braga repercutiu nas redes sociais e a equipe do cantor sertanejo se pronunciou em nota à equipe do site Hugo Gloss. "Na verdade, ela fez uma brincadeira, porque eles vivem se desencontrando para falar no telefone. Quando um pode, o outro não pode. Sempre tem [algum empecilho]... Ele tem uma agenda muito batida de festa Junina e festa Julina. É show todo dia. Ela fez só uma brincadeira mesmo. Eles são super amigos e ele a ama demais", esclareceram.

Leia também:5 vezes no altar: a trajetória de casamentos e recomeços de Ana Maria Braga