Ana Hikari mira alto após conquistar nova habilitação: 'Pilotagem para avião'

Parece que nem o céu é o limite para Ana Hikari (30), a atriz acabou de tirar a CNH na categoria D, que permite conduzir veículos de transporte de passageiros com mais de 8 lugares, como ônibus, micro-ônibus e vans. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a artista global celebra esta conquista e reflete ao falar de carreira.

Ana Hikari agora é habilitada na categoria D e brinca que a experiência foi mais fácil do que imaginava. Sobre o motivo para tirar esta carta, ela entrega: "Eu adoro dirigir e por mim eu tiraria todas as categorias e transportes. Próximo passo é carteira de pilotagem pra avião", brinca. A atriz detalha esta experiência.

"Foi muito divertido tirar a carteira D. Achei que seria mais difícil, mas como já dirijo carro há 12 anos foi muito mais fácil do que eu imaginava. A diferença maior é o tamanho, mas depois de um dia de aula você já acostuma com a dimensão da coisa e tudo flui", declara.

'Cada dia mais realizada'

Ana Hikari estreou na TV no ano de 2017, como uma das protagonistas de Malhação: Viva a Diferença, fazendo muito sucesso entre os fãs da novela e, recentemente, interpretou a primeira vilã de sua carreira na trama Global Família é Tudo. A atriz fala sobre carreira.

"Eu amo ser uma artista múltipla, desenvolver várias habilidades é algo muito presente na vida de um artista. Meu sonho era cantar. Já estudei canto por anos, mas eu queria ser a Beyonce, só que ainda não cheguei nem em 10% desse objetivo", afirma. Sem entrar em muitos detalhes, Ana Hikari adianta as novidades na carreira.

"Posso dizer que estou me sentindo cada dia mais realizada e cheia de vontade de comemorar as pequenas conquistas da minha carreira. Feliz de dizer que muito em breve o público vai poder me ver em mais trabalhos que eu tô morrendo de orgulho de desenvolver", finaliza a atriz.

