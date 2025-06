Ana Hickmann tem dívida milionária anulada após decisão da Justiça; entenda

A Justiça anulou uma dívida de mais de R$ 1,2 milhão em nome de Ana Hickmann após reconhecer que a assinatura da apresentadora foi falsificada

O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou uma dívida de mais de R$ 1,2 milhão feita em nome de Ana Hickmann no Banco do Brasil.

Segundo o F5, Um laudo grafotécnico da Polícia Civil concluiu que a assinatura da apresentadora foi falsificada em uma cédula de crédito bancário aberta em setembro de 2022.

"São falsas a assinatura e as rubricas apostas na cédula de crédito bancário de número [...], datada de 15 de setembro de 2022, atribuídas ao punho escritor de Ana Lúcia Hickman Correa, em face dos padrões gráficos de confronto por ela fornecidos", diz o laudo pericial.

Segundo a ação, os advogados de Hickmann afirmaram que o crédito foi aberto por Alexandre Correa, "com quem a embargante encontra-se em processo de divórcio e contra quem há investigações promovidas pela Polícia Civil para averiguar a prática de outras fraudes que já atingem mais de R$ 40 milhões", informa o texto.

O débito em questão era de R$ 1.272.427,97, e a assessoria de imprensa informou que Hickmann "agora busca esclarecimentos sobre a autoria dos crimes".

Ana Hickmann entrega bastidores de casamento com Edu Guedes

Há cerca de duas semanas, Ana Hickmann () e Edu Guedes (51) surpreenderam os fãs ao confirmarem que já estão casados. O casal, formado em janeiro de 2024, decidiu dar um novo passo no relacionamento, mas de forma discreta. Apesar de o casamento no civil não ter sido compartilhado com os internautas, os dois já estão correndo atrás dos preparativos para a festa de celebração.

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora revelou mais detalhes dos bastidores do momento. "Foi intimista, entre nós dois, mas também muito especial. Nós optamos por não fazer uma comemoração e deixar esse momento para a nossa cerimônia, que deve acontecer até o final do ano. Mas casar com o Edu com certeza tem um significado enorme para mim. Foi uma forma de oficializarmos o nosso amor e é um orgulho para mim dizer que sou esposa dele", explicou. Saiba mais!

