Ana Hickmann resgata vídeo marcante com Edu Guedes: 'Não mentiu'

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para celebrar uma data especial em seu relacionamento com o apresentador Edu Guedes. Na publicação, ela contou que completou um ano desde o pedido de casamento e compartilhou uma declaração emocionante.

No post, a artista resgatou um vídeo do dia especial.“Há um ano, eu recebi o pedido mais lindo e especial de todos. O pedido que mudou o meu presente e o meu futuro. Edu Guedes, você não mentiu quando disse que nunca sentiu meu coração bater tão forte quanto naquele dia. Foi tanto amor, tanta emoção e tanta felicidade que eu não consegui me conter", ela iniciou na legenda.

E continuou: "Sou a mulher mais feliz do mundo em ser a sua esposa!!! Dividir os meus dias com você é um presente que Deus me deu e eu não vejo a hora de te ver me esperando no altar, em uma cerimônia linda do jeito que a gente merece. Eu te amo pra sempre!!!"

O relacionamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana e Edu foram alvos de rumores de que estavam se aproximando no início de 2024. Inclusive, eles chegaram a ser vistos juntos em viagens, mas afirmavam que eram apenas amigos. Em março do mesmo ano, os dois assumiram o relacionamento.

Em junho de 2024, eles anunciaram o noivado. Já em maio deste ano, ela contou que eles já estavam casados. "Nós já casamos no civil. Já se separou? Sim, graças a Deus. Já casou no civil? Sim, graças a Deus. Mas eu quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece e que eu sempre sonhei. Vai acontecer”, afirmou ela.

