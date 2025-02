Ana Hickmann resgata vídeo antigo e celebra trajetória: 'Conseguimos'

Em suas redes sociais, a apresentadora Ana Hickmann resgatou um vídeo de 2003 e celebrou a sua trajetória repleta de sucessos

Nesta quinta-feira, 6, Ana Hickmann compartilhou em sua conta no Instagram o vídeo de uma entrevista de 2003. Na ocasião, a apresentadora comentou sobre o grande desejo de ter a sua própria marca.

"Uma coisa que eu estou aprendendo ainda, comecei na metade do ano passado, com licenciamento de sapatos. Passei para a fase de maquiagem, mas por enquanto dei um break nisso para poder mudar de fabricante e dar uma reestruturada. E tem alguns outros acessórios que eu quero trazer para o mercado esse ano levando o meu nome. Enfim, estou adorando. É uma coisa nova que eu estou começando a descobrir", disse ela, na época.

Em seguida, a famosa mostrou diversos momentos em que ela aparece com os produtos de sua marca, mostrando que seu sonho se realizou. "Ana de 2003, eu quero te dizer que nós conseguimos".

Na legenda, Ana ainda celebrou a sua trajetória de sucesso. "Se eu pudesse conversar com a Ana de 2003, eu diria: Vai!!! Voa alto que você vai conseguir! Naquela época, eu já sabia o que eu queria e aonde gostaria de chegar, só não sabia o caminho que eu tinha que trilhar. Mas o dia que eu descobri, percebi que poderia ir muito mais longe. Eu sempre sonhei com a construção da minha marca e sempre trabalhei muito para isso. Cada produto que vocês veem hoje com meu nome, leva um pouco do meu suor, da minha essência, da minha dedicação e é parte de uma grande realização da minha vida. Sempre tive minhas convicções, busquei conhecimentos que eu não tinha, formei a melhor equipe para estar ao meu lado, e hoje rever esse vídeo me emociona. Já passaram mais de 20 anos, mas eu ainda tenho muitos sonhos e desejos para realizar", afirmou.

Desabafo

A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, decidiu desabar sobre as críticas relacionadas ao seu ganho de peso durante um vídeo compartilhado em seu canal no YouTube. Na ocasião, a famosa ressaltou que quer se sentir bem consigo e ter saúde para aproveitar a vida ao lado do filho Alezinho, de dez anos, e do noivo, o chef de cozinha Edu Guedes, de 50.

“Primeiro que sou mulher. A gente tem autoestima, quer se olhar no espelho e se sentir bem”, iniciou. E acrescentou que se sente “um pouco cansada de ler e escutar algumas coisas desnecessárias, como se fosse obrigada a estar com o shape de 20 anos de idade para o resto da vida”.

“Já tive uma pessoa me cobrando sobre isso, e é muito chato”, disse. “Eu sou um ser humano. Tenho direito de ter altos e baixos, ganhar uns quilos. Sou igual a qualquer outra mulher. Tenho direito de ter celulite, culote, peito caído, barriguinha fazendo dobrinha… Qual é o problema?”, questionou.

