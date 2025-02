Ana Hickmann mostra que está cumprindo sua promessa: 'Conseguindo'

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para mostrar que está focada em cumprir uma das metas que traçou para si mesma em 2025

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para mostrar que está focada em cumprir uma das metas que traçou para si mesma em 2025: focar em sua saúde. Nos stories do Instagram, ela o noivo, o chef de cozinha Edu Guedes, madrugaram para o treino desta segunda-feira, 3.

No vídeo compartilhado, o casal aparece fazendo cardio em casa. Enquanto ela fazia esteira, ele usou o transport, que é conhecido como simulador de caminhada. "Objetivos serão cumpridos. Estou conseguindo... da cama para a esteira", celebrou Ana, que complementou: "Casal que treina junto na madrugada é porque vai ficar junto para o resto da vida, não é?! Ainda bem que a esteira faz o movimento sozinha, senão eu não iria conseguir".

No mês de janeiro, Ana Hickmann contou que pretende focar em sua saúde e compartilhar detalhes de sua dieta e treino com os internautas. "Eu vou começar a compartilhar todos os dias o que estou fazendo de treino e um pouco da minha dieta. Quero usar isso como motivação para o meu dia a dia. No ano passado, acabei esquecendo muito de mim e focando em resolver problemas, novas responsabilidades, novos trabalhos e novos objetivos", iniciou ela no vídeo.

E complementou: "Só que percebi que, para ter força, resistência e saúde para continuar fazendo tudo o que quero e preciso, tenho que me cuidar. Então, comecei 2025 com treino e dieta para ter saúde e disposição. Vou compartilhar com vocês e espero que gostem, porque tenho grandes objetivos".

Ana Hickmann revela preparativos para o casamento com Edu Guedes

Na última quinta-feira, 30, apresentadora Ana Hickmann revelou a reforma da restauração da mansão histórica Casa Gialla, onde será seu casamento com o chef de cozinha Edu Guedes ainda sem data confirmada. Na ocasião, a ex-modelo aparece em um vídeo, publicado em seu canal no YouTube, mostrando o andamento dos preparativos. Ela mostrou o imenso salão da casa com todas as janelas sendo restauradas e também um portal novo colocado na entrada. Confira!

