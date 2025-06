A apresentadora Ana Hickmann acusa o ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica e faz desabafo sobre período delicado; eles são pais de Alezinho

Nesta segunda-feira, 23, a apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, veio, por meio de um vídeo publicado em seu canal o YouTube responder algumas perguntas enviadas pelos seus seguidores . Na ocasião, ela inclusive, acabou falando sobre o período sombrio que viveu em seu antigo relacionamento. Isso porque ela acusa o ex-marido, Alexandre Correa, de 59, de ter praticado violência doméstica contra ela.

"Passar por violência doméstica ninguém pede por isso. Se você escutar 'aquela pessoa mereceu', 'ela provocou', ou 'o que será q ela fez?', lembre-se que ninguém merece ser humilhada. Dor física, dor de alma. Todos os dias busco coisas positivas pra superar isso e infelizmente, não vou consegui esquecer", começou.

"Faz parte da minha história. Tive que pedir socorro pra me livrar de coisas que eu tinha dentro da minha casa que eu não queria mais. Ainda não tive um desfecho disso tudo porque, infelizmente, existem tempos da justiça que não são o tempo que a gente gostaria, mas isso está chegando", completou ela, que é diagnosticada com TDH.

"Se, por acaso, você estiver passando por isso que eu passei ou mais difícil, você não está sozinha e tem que denunciar, sim! Falo disso sempre, porque foi por conta de uma ligação pro 190 [telefone da Polícia Militar] que me libertei, tive meu livramento. 190, 180 [Disque Denúncia], se você estiver na rua, esse sinal aqui [com as mãos] pode salvar sua vida. Se você souber de uma mulher passando por isso, denuncie, é importante. Não só pela mulher, mas pelos filhos, por uma família toda. Difícil passar por isso", desabafou.

Confira, abaixo, o relato na íntegra:

Arrependimento de Ana Hickmann

Recentemente, a apresentadora Ana Hickmann decidiu abrir o coração e revelou um arrpendimento que sente em relação à maternidade. Isso porque, em entrevista à revista Veja, ela afirmou que lamenta não ter congelado seus óvulos para ter a possibilidade de aumentar a família: "Hoje, vejo que não congelar óvulos foi um erro. Uma pena", declarou.

E completou: "Mas ainda posso me dar ao luxo de tentar naturalmente", pontuou ela, que é casada com o chef de cozinha Edu Guedes. Confira detalhes!

