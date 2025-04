A apresentadora Ana Hickmann decide responder seguidora, que implicou com o seu modo de falar, em vídeo publicado nesta quarta-feira, 30

Nesta quarta-feira, 30, a apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, não hesitou em responder uma seguidores após ser criticada por seu modo de falar. Na réplica, a comunicadora revelou seu diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e disse que faz acompanhamento com fonoaudióloga.

Na ocasião, Hickmann recebeu o comentário: "Procura uma fono, você se enrola demais para falar", na caixinha de perguntas que abriu nos stories de seu perfil no Instagram.

Ana, então, usou a mensagem para fazer um alerta: "Juro que não sei se essa pergunta foi por uma crítica construtiva, se a pessoa estava de mau-humor ou estava querendo me alfinetar com alguma coisa. Se enrolo para falar? Eu não enrolo para falar, colega. O que tenho é TDAH, diagnosticada há muitos anos. Trato e faço fono desde o dia que comecei aqui na Record. Está bom assim?", iniciou.

"Quando a gente faz esse tipo de comentário e pergunta, cuidado! Quando queremos ajudar, a gente tem palavras certas para usar, muitas vezes você pode prejudicar. Eu não ligo para isso, mas resolvi responder, porque realmente fiquei na dúvida. Eu não vou dar seu nome, para não comprometer, porque acho isso deselegante, mas acho que as pessoas precisam pensar um pouquinho mais na hora de escrever algo para não parecer grosseiro", completou.

Confira:

Ana Hickmann expõe diagnóstico nesta quarta-feira, 30 pic.twitter.com/1PYeDK3bY1 — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 30, 2025

O que é TDAH?

De acordo com o site Drauzio Varella, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses sinais devem obrigatoriamente manifestar-se na infância, mas podem perdurar por toda a vida se não forem devidamente reconhecidos e tratados.

A dificuldade para manter o foco nas atividades propostas e a agitação motora podem prejudicar adultos e crianças.

Causas

Desatenção, hiperatividade e comportamento impulsivo são sintomas do TDAH com reflexos negativos no convívio social e familiar, assim como no desempenho escolar ou profissional das pessoas que têm o transtorno. Esses sintomas podem manifestar-se em diferentes graus de comprometimento e intensidade.

Tratamento

O tratamento varia de acordo a existência ou não de comorbidades ou de outras doenças associadas. Basicamente, consiste em psicoterapia e na prescrição de metilfenidato (ritalina), um medicamento psicoestimulante, e de antidepressivos. Crianças podem exigir os cuidados de equipe multidisciplinar em função dos desajustes pedagógicos e comportamentais associados ao TDAH.

Em geral, os efeitos benéficos da medicação aparecem em poucas semanas e as reações adversas – insônia, falta de apetite, dores abdominais e cefaleia – são leves e ocorrem no início do tratamento, enquanto o organismo não desenvolveu tolerância a essas drogas.

Leia também: Ana Hickmann mostra fotos românticas ao lado de Edu Guedes