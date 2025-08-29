CARAS Brasil
  Ana Hickmann e Edu Guedes abrem o jogo sobre relação dos filhos e aumentarem a família
Atualidades / Família!

Ana Hickmann e Edu Guedes abrem o jogo sobre relação dos filhos e aumentarem a família

Para a CARAS, Ana Hickmann e Edu Guedes falam como é a relação de seus filhos, frutos de relações anteriores, e se desejam ter mais herdeiros

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 10h55 - Atualizado às 11h17

Ana Hickmann e Edu Guedes com os filhos
Ana Hickmann e Edu Guedes com os filhos - Reprodução/Instagram

Já casados no civil, Ana Hickmann e Edu Guedes compartilharam um pouco de seus planos futuros em conversa com a CARAS. Recuperando-se de sua última cirurgia, após retirada do câncer no pâncreas, o apresentador contou com a esposa como é a relação dos filhos deles e se desejam ter mais herdeiros.

Muito família, o chef de cozinha comentou que Maria Eduarda Guedes, de 16 anos, que é fruto da relação que viveu com a empresária Daniela Zurita, por ser mais velha que Alezinho, o filho de Ana Hickmann, acaba dando mais conselhos para o garoto, de 11 anos.

"Eles se dão muito bem, um ajuda o outro. E nas questões que precisa um pouco mais de maturidade a Maria ajuda o Alezinho, mas ao mesmo tempo ele tem o lado dele criança que brinca e chama ela para fazer as coisas e topa fazer", disse o famoso sobre a parceria da dupla.

Ana Hickmann também acrescentou sobre o herdeiro admirar Maria Eduarda e se inspirar nela. "Ele olha para a Maria, ele quer ter o papo mais de adolescente", falou como eles convivem.

Ainda durante o papo sobre os filhos, o casal revelou para a CARAS se deseja ter mais herdeiros e aumentar a família. "Pensar a gente pensa sim, a questão é o tempo de deus", declarou a loira sobre o que pensam.

Leia também:Ana Hickmann e Edu Guedes chocam com detalhes de 2º casamento: 'Nossa realidade'

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA:

Recuperação rápida de Edu Guedes

Após passar por quatro cirurgias, uma delas de retirada do tumor do pâncreas, Edu Guedes contou para a CARAS que sua recuperação está surpreendendo os médicos. O apresentador conseguiu ter alta muito antes do imaginado e já está voltando ao trabalho. 

"Como eu tive que passar por quatro cirurgias, uma depois da outra, realmente eu senti um pouco em relação à respiração, ao corpo mesmo, mas como o doutor Marcelo, que o médico que me operou, falou que minha recuperação foi das melhores que ele já viu na vida, foi muito rápida, ele deu alta rápido, era para eu ficar 25 dias, era o que a gente estimava, mas, graças à Ana, que estava lá me incentivando, fazia cinco, seis fisioterapias por dias, eu sai com uma semana do hospital", disse que foi mais rápido do que pensaram.

"E faz só 40 e poucos dias que eu fiz a última cirurgia, então graças a deus estou muito bem, voltando ao trabalho. E agora estou fazendo aquilo que eu tenho vontade e quero", falou o famoso sobre estar vivendo ainda mais do jeito que gosta.

Edu Guedes se emociona ao falar sobre câncer no pâncreas
Edu Guedes se emociona ao falar sobre câncer no pâncreas - Fotos: Marcelo Sá Barretto/Agnews
Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

