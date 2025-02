Ana Hickmann desabafa sobre disputa judicial contra ex-marido: 'Não dá pra deixar passar'

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais na manhã deste domingo, 23, para compartilhar um desabafo sobre o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa e a disputa judicial entre eles. No vídeo publicado, ela falou sobre o episódio da fraude de assinaturas e citou uma ex-funcionária.

"Não sou de usar rede social para fazer isso, mas dessa vez não dá pra deixar passar. O meu agressor continua tentando me calar. O meu agressor continua me agredindo verbalmente em todos os cantos. E agora está levantando uma legião de haters e stalkers pra fazer o mesmo. Ele e sua cúmplice", iniciou ela.

Que complementou: "Os dois alegam que não fizeram nada de errado. Então, por que se negaram e continuam se negando a fornecer material grafotécnico para a perícia? É o que eu me pergunto. Quem não tem nada a temer, mostra. Quem não deve, não teme. Tá fugindo por quê? Deve ter muita coisa para esconder. Não entregou nada até agora e continua mentindo todo dia. Meu agressor e sua parceira, sua cúmplice."

O desabafo da apresentadora ocorre após o banco atestar como verdadeira a assinatura de um empréstimo feito em uma instituição financeira, que a apresentadora alega ter sido falsificada. A instituição está cobrando um valor de R$ 730 mil da artista. Um laudo anterior havia constatado que a assinatura não era dela, mas o documento não foi aceito pela instituição financeira. Com isso, uma nova perícia foi realizada com um profissional indicado pelo juiz. As informações são do portal Quem.

Alexandre Correa se pronuncia sobre a possibilidade de ser preso

Recentemente, Alexandre Correa se pronunciou a respeito de que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria determinado a sua prisão. Isso porque, de acordo com comunicado enviado à Quem pela assessoria jurídica de sua ex-mulher, a apresentadora Ana Hickmann, o empresário corre risco de ser preso caso não pague a pensão que deve ao filho do casal, Alezinho, de 10 anos.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, Alexandre acumula dois meses de atraso na pensão, somando R$ 9 mil. O valor deveria ter sido depositado até o dia 10 de cada mês em uma conta bancária da criança. Deste modo, caso Alexandre não realize o pagamento dentro do prazo, ele poderá ser preso, conforme previsto no Código de Processo Civil. Veja o que ele disse!

