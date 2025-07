Ana Hickmann confessa após cirurgia de Edu Guedes para remover câncer: 'Sempre'

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo post após a notícia de que seu marido, o apresentador Edu Guedes, foi diagnosticado com câncer

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo post nas redes sociais após a notícia de que seu marido, o apresentador Edu Guedes, foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Nesta segunda-feira, 7, ela usou os stories de seu perfil para resgatar um momento com o companheiro.

Na imagem compartilhada, ela mostrou as duas mãos sobrepostas, ambas usando alianças douradas semelhantes e confessou: "De mãos dadas, sempre!!!!! Eu te amo, meu amor", declarou ela, que marcou o perfil de seu amado.

Mais cedo, a apresentadora falou sobre a fé deles na cura da doença. Além disso, ela pediu para que os fãs continuem orando pela saúde do marido. "Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura", iniciou.

E completou: "O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!!! Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada", disse ela.

Post de Ana Hickmann no Instagram

Como Edu Guedes descobriu a doença?

Edu Guedes descobriu o tumor após sofrer uma infecção provocada por um cálculo renal — popularmente conhecido como pedra nos rins — que o levou a uma cirurgia de emergência. Após o procedimento, novos exames identificaram um câncer no pâncreas, exigindo uma segunda cirurgia para a retirada do tumor.

Segundo a assessoria de imprensa do apresentador, os próximos sete dias serão decisivos para avaliar o sucesso do tratamento.

