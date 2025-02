Ana Hickmann abre o jogo sobre casamento e vontade de ter mais filhos

Ana Hickmann respondeu algumas perguntas dos seguidores e abriu o jogo sobre o casamento com Edu Guedes e vontade de ter mais filhos

Nesta segunda-feira, 3, Ana Hickmann aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores. A apresentadora se prepara para subir ao altar com Edu Guedes e viver com uma grande família. A famosa é mãe de Alexandre, de dez anos, fruto do seu relacionamento com Alexandre Correa. Enquanto Edu tem Maria, de 15 anos, com Daniela Zurita.

Ana abriu o jogo sobre o desejo de aumentar ainda mais a família. "Não é novidade que há muito tempo eu disse que queria família grande. Deus me deu o Alezinho, que é maravilhoso. O Edu tem a Maria, que é uma menina extraordinária. Nós dois somos muito abençoados pelos filhos que nós temos. A vontade, tanto eu como ele, nós temos sim. Eu acho que agora consigo verbalizar isso melhor. A verdade é que existem coisas que a gente pode até desejar, mas não cabe só a gente decidir isso. Mas esse desejo existe, sim", afirmou.

A loira ainda afirmou que ainda não tem data para o casamento acontecer. "Não tem data ainda. Nós tínhamos uma ideia de data para o final do ano passado, mas aí quando a gente decidiu o local do casamento, a gente entendeu que tinha que ficar pronto para o casamento acontecer. Eu quero que seja único. Estamos fazendo uma restauração lá no espaço e para isso a gente precisa de tempo. O que eu posso garantir é que será esse ano".

Previsão

A apresentadora Ana Hickmann e o noivo, o chef de cozinha Edu Guedes pretendem se casar em 2025. Os dois, então, mantêm os seguidores atualizados sobre os planos da cerimônia, que acontecerá em uma fazenda de mais de 150 anos comprada pelo casal: a Casa Gialla, no interior de São Paulo. No entanto, após o grande dia, o matrimônio dos famosos pode enfrentar alguns altos e baixos.

Isso porque a Mãe de Santo Michelle Castro, mais conhecida como Mãe do Destino afirma que um problema financeiro pode assolar o casal nos próximos meses. Além disso, ela prevê que Alexandre Correa, o ex-marido da modelo, voltará a ser motivo de dor de cabeça entre a família.

"É provável que eles enfrentem problemas relacionados à justiça por investidas do ex-marido. Vão ter problemas relacionados ao financeiro provável", explicou em entrevista ao portal Terra, e ressaltou que a ligação de Ana e Edu é forte e antiga, o que garante um relacionamento saudável.

