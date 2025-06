Ana Hickmann abre o coração e revela grande arrependimento; saiba qual

A apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, desabafa sobre a sua vida pessoal e confessa erro que cometeu no passado; entenda

Recentemente, a apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, decidiu abrir o coração e revelou um arrpendimento que sente em relação à maternidade . Isso porque, em entrevista à revista Veja, ela afirmou que lamenta não ter congelado seus óvulos para ter a possibilidade de aumentar a família : "Hoje, vejo que não congelar óvulos foi um erro. Uma pena", declarou.

E completou: "Mas ainda posso me dar ao luxo de tentar naturalmente", pontuou ela, que é casada com o chef de cozinha Edu Guedes.

Hickmann é mãe de Alezinho, de 11, fruto do casamento com o empresário Alexandre Corrêa. Além do filho biológico, ela também convive com Maria Eduarda, de 16 anos, filha de Edu Guedes com Daniela Zurita.

Na entrevista, a comunicadora apresentou um dos motivos para querer aumentar a família: "Minha casa é grande… E foi construída para ser preenchida pela família", disse.

Bastidores de casamento com Edu Guedes

Recentemente, Ana Hickmanne Edu Guedes surpreenderam o público ao afirmar que são casados. Embora o casamento no civil não tenha sido compartilhado com os fãs, eles estão nos preparativo para a festa de celebração. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora revelou mais detalhes dos bastidores do momento.

"Foi intimista, entre nós dois, mas também muito especial. Nós optamos por não fazer uma comemoração e deixar esse momento para a nossa cerimônia, que deve acontecer até o final do ano. Mas casar com o Edu com certeza tem um significado enorme para mim. Foi uma forma de oficializarmos o nosso amor e é um orgulho para mim dizer que sou esposa dele", começou. Confira!

