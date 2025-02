Fofos! Em nova postagem nas redes sociais, Ana Furtado e Boninho surgiram em clima de romance enquanto curtiam paisagem paradisíaca

A apresentadora Ana Furtado encantou os seguidores nesta segunda-feira, 10, ao publicar registros de um momento romântico ao lado do marido , Boninho. Nas imagens compartilhadas, o casal posou em um cenário paradisíaco, esbanjando carinho e sintonia.

"Ah como é bom ficar grudadinha assim com o amor", declarou Ana na legenda da publicação.

E nos comentários, choveram elogios dos seguidores. "De tirar o fôlego essa casalzão", ressaltou uma fã. "O amor é lindo e vocês são demais", declarou outra. "Amo vocês, Deus abençoe grandemente", desejou mais uma internauta.

Ana Furtado curte as férias na Disney com Boninho e a filha, Isabella

Em janeiro deste ano, Ana Furtado usou as redes sociais para compartilhar uma nova foto de sua viagem de férias com a família. A apresentadora viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com o marido, Boninho, e a filha, Isabella, de 17 anos, e aproveitaram para em um parque de diversões.

Na foto publicada no feed do Instagram, Ana aparece sorridente com o marido e a filha em frente ao castelo da Cinderela, na Disney. "Vivendo a magia da Disney ao lado dos meus amores. 2025 já começou entregando novidades muito boas. Só agradeço", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O clique recebeu elogios dos internautas. "Família linda e abençoada", disse uma seguidora. "No melhor lugar do mundo!", escreveu outra. "Curta bastante esse momento!! Família é tudo!", falou uma fã.

No último dia 15, Ana divertiu os seguidores ao compartilhar um registro divertido ao lado do personagem Mickey. "Eu e o boss daqui", disse a apresentadora, referindo-se à época em que Boninho era chamado de 'Big Boss' (grande chefe) quando era diretor do BBB, na TV Globo. Veja os registros!

