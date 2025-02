Ana Furtado revela luta da irmã contra câncer avançado: 'Metastático'

Após vencer o câncer de mama, Ana Furtado revela que a irmã, Tina Furtado, luta contra a doença no intestino desde 2021; saiba mais

A apresentadora Ana Furtado compartilhou nesta quarta-feira, 05, fotos com a irmã, Tina Furtado, para falar sobre a luta que ela está travando contra um câncer no intestino desde 2021. A esposa de Boninho, que teve a doença na mama e conseguiu vencê-la, contou que no caso da irmã é mais grave.

Em um longo texto em sua rede social, a ex-comunicadora global falou que Tina já fez 55 sessões de quimioterapia e alguns cirurgias difíceis. Apesar da luta intensa, a irmã da famosa resolveu contar sua história como vencedora e fez uma série documental.

"Família é força. Família é amor. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que me emociona todos os dias. Uma história de coragem, resiliência e, acima de tudo, fé inabalável. Minha irmã, Tina Furtado, é um verdadeiro exemplo de superação. Desde 2021, ela tem enfrentado uma guerra intensa contra um câncer de intestino avançado metastático. Foram mais de 55 sessões de quimioterapia até aqui, cirurgias desafiadoras e obstáculos inimagináveis ", começou dizendo.



"Mas em nenhum momento ela deixou a dor definir sua história. Pelo contrário: ela sempre escolheu vencer. E foi essa escolha que a levou a transformar sua trajetória em algo muito maior: a Série Documental Eu Escolho Vencer!", disse Ana.



"São 11 capítulos poderosos, onde ela compartilha tudo o que aprendeu sobre força, fé e resiliência. Uma mensagem para todos que já se sentiram sem forças, sem esperança ou sem um caminho à frente. Agora queremos que essa história alcance ainda mais pessoas", deu mais detalhes.

E fez um pedido: "Se essa mensagem toca o seu coração, se você conhece alguém que precisa de inspiração ou se você quer se fortalecer com essa jornada, acesse o site dela: tinafurtado.com.br ou o link que está na bio da Tina, e conheça esse documentário incrível. Tina, te amo. Você é uma inspiração para mim, para nossa família e para o mundo".

Ana Furtado se despede de remédio contra o câncer

A apresentadora Ana Furtado comemorou mais uma vitória de sua luta contra o câncer. Curada após cinco anos de retirada do tumor da mama e do tratamento, a famosa celebrou recentemente o penúltimo comprimido de um remédio que ingeria para combater completamente a doença.

Feliz e emocionada, a esposa do diretor global Boninho gravou um vídeo com o comprimido na mão se despedindo dessa fase de sua vida. "PENÚLTIMO DIA DO TAMOXIFENO! Eu não tenho dúvidas de que TUDO PASSA! Amém!", escreveu ela.

No início de setembro deste ano, Ana Furtado celebrou sua cura total contra o câncer. “Há exatos 5 anos fazia a minha última sessão de quimio! A minha última sessão da vitória, como eu costumava chamar”, relembrou o momento do tratamento.

