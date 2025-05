Ana Castela surge com look inusitado na academia e mostra resultado do treino

A cantora sertaneja Ana Castela, de 21 anos, mostra frase curiosa estampada na parte de trás de sua camiseta durante os exercícios físicos nesta segunda-feira, 12

Nesta segunda-feira, 12, a cantora sertaneja Ana Castela, de 21 anos, optou por um look inusitado para realizar a sua rotina de exercícios físicos. Isso porque ela surgiu na academia usando uma camiseta preta que estampava uma mensagem divertida nas costas: "Treino pesado. Fofo só o rostinho", dizia. A ilustração ainda faz referência à personagem Lindinha, do desenho As Garotas Superpodesoras, levantando um peso.

Nos registros, a artista ainda mostrou as pernas torneadas . Confira:

Ana Castela mostra treino desta segunda-feira, 12 - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Castela mostra treino desta segunda-feira, 12 - Foto: Reprodução/Instagram

Novo affair de Ana Castela

Recentemente, Ana Castela levantou rumores de um novo relacionamento ao ser flagrada curtindo Miami, nos Estados Unidos, ao lado do ator brasileiro Matheus Fagundes, de 27 anos. Nenhum dos sdois confirmou ou negou os boatos de romance.

Vale lembrar que Ana Castela e Gustavo Mioto encerram o relacionamento em dezembro de 2024. Juntos desde 2023, o casal viveu um romance marcado por idas e vindas. O terceiro término foi anunciado oficialmente no dia 13 de dezembro, por meio da assessoria do sertanjo.

Ana Castela comprou, recentemente, uma mansão em Orlando, avaliada em R$ 7 milhões.

Esse é o terceiro imóvel que Ana Castela compra desde que estourou com o hit Pipoco, em 2022. Ela adquiriu uma mansão em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, e um rancho próximo à residência.

Leia também: Ana Castela se diverte no show de Gustavo Mioto ao lado dos amigos