Ana Castela se manifesta sobre sexualidade: ‘Ficaria triste’

Após rumores nas redes sociais, a cantora Ana Castela se pronuncia e desabafa sobre sua sexualidade; saiba o que ela disse!

Ana Castela, 21 anos, se pronunciou sobre os rumores envolvendo sua sexualidade. Após repaginar o visual, muitos internautas voltaram a especular se a Boiadeira se relacionaria com mulheres, apesar de ela ter divulgado publicamente apenas relacionamentos com homens.

Em suas redes sociais, a cantora quebrou o silêncio e negou os boatos e manda recado para os internautas. "Eu também ficaria um pouco triste por não poder me namorar ou segurar minha mão… mas vocês, mulheres, vão achar uma boiadeira pra vocês, e viver um romance country", escreveu a Boiadeira na publicação.

Nos comentários, diversos usuários deixaram mensagens para Ana Flávia. “Mas eu queria você”, escreveu uma internauta. “Me arruma uma namorada parecida com você pelo menos”, brincou um fã. “Poxa Ana, achei que tinha uma chance”, comentou outra pessoa.

Confira a publicação da Boiadeira:

eu também ficaria um

pouco triste por não poder me namorar ou segurar minha mão… mas vocês mulheres vão achar uma boiadeira pra vocês, e viver um romance country. 😌 — ana 🜲 (@anafcastela) June 5, 2025

Mudança no visual

Na quarta-feira, 4, Ana Castela, de 21 anos, usou as redes sociais para revelar seu novo visual aos fãs. Além de receber muitos elogios, a cantora compartilhou uma comparação divertida entre ela e o Beiçola, de A Grande Família.

Ana mostrou estar aberta a mudanças ao abandonar os cabelos pretos para apostar em mexas em tom moreno iluminado. Nos comentários, os internautas encheram a cantora de elogios e cantadas. “Energia de gostosa”, disse uma pessoa. “Que linda”, elogiou um fã. Outros ainda escreveram: “Gata”.

O cabeleireiro Mateus Saito, responsável pela transformação, falou sobre o processo: “Ana, você ficou ainda mais linda e iluminada! Bonita, obrigado pelo carinho e pela confiança de sempre. Confesso que foi um baita desafio (rsrs) pegar esse cabelo com coloração preta e transformar no iluminado, sem abrir mão da saúde dos fios. Mas conseguimos!”. Confira!

Leia também: Ana Castela surge com look inusitado na academia e mostra resultado do treino