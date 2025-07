Ana Castela se manifesta ao ver seu nome em rumores: 'Mentira'

A cantora sertaneja Ana Castela usou as redes sociais neste sábado, 5, para se manifestar sobre rumores envolvendo o seu nome

A cantora sertaneja Ana Castela usou as redes sociais neste sábado, 5, para se manifestar sobre rumores envolvendo o seu nome. Após uma publicação no Instagram afirmar que a artista estaria cogitando encerrar sua carreira musical, ela desmentiu a informação.

“Mentira galera! Que não é fácil, e que às vezes dá vontade, dá. Mas tô aqui firme, e se Deus quiser até eu morrer. Mas pedi pra diminuir alguns trabalhos que tava demais. Essas fontes próximas estão mentirosas, preciso rever quem tá do meu lado. Beijos, e que venham anos e anos de carreira”, afirmou.

Em seguida, a artista relembrou como era sua vida antes da fama, quando morava no campo. “Mas que o sossego e paz que a fazenda me trazia não tinha igual mesmo, saudades!”, completou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por JEISIVAM / FUTRICAS E FOFOCAS (@futricasefofocas)

A carreira de Ana Castela

Ana Castela nasceu em Amambai, no Mato Grosso do Sul, e se lançou como cantora em 2021, com o single Boiadeira. Ganhou projeção nacional no ano seguinte ao lançar o hit Pipoco ao lado de Melody, que alcançou o primeiro lugar no ranking do Spotify Brasil. Em 2022, foi eleita Artista Revelação no Prêmio Multishow e, em 2023, se destacou como uma das cantoras mais ouvidas nas plataformas de streaming.

Ana Castela rebate prefeito

Recentemente, Ana Castela se manifestou após ter sido chamada de "mal-educada" pelo prefeito de Jequié, na Bahia, Zé Coca (PP), que a acusou de não ter atendido os fãs durante o evento de São João da cidade.

"Às vezes ELE mesmo te prometeu algo e EU não consegui cumprir. O que esse senhor disse não é verdade. Não sou de responder polêmicas, mas quando se refere a uma mentira, não tem outro jeito. Fiquei assustada com essas falas. Aliás, foi umas das cidades mais legais que já toquei nesse meu tempo de carreira, e tive o prazer de falar isso pra todos", disse ela em parte de sua resposta. Leia mais!

Leia também: Ana Castela impressiona ao mostrar barriga sarada na academia: 'Tudo natural'