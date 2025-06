A cantora Ana Castela se manifesta após o prefeito de Jequié (BA), Zé Cocá (PP), a chamar de "mal-educada" durante a passagem dela pela cidade

Nesta sexta-feira, 27, a cantora sertaneja Ana Castela, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, se manifestar após ter sido chamada de "mal-educada" pelo prefeito de Jequié, na Bahia, Zé Coca (PP) , que a acusou de não ter atendido os fãs durante o evento de São João da cidade.

Entenda o caso

Zé Coca declarou, durante uma coletiva nesta sexta-feira, 27, que deixou o evento antes do término em forma de protesto:

“Vou até fazer uma nota de repúdio, de fato, para a cantora Ana Castela, que para mim, foi muito mal-educada na nossa cidade. Para a gente conseguir tirar dez fotos com dez crianças com ela foi uma confusão, ela não queria abrir de jeito nenhum (…) eu vi meninos chorando, pedindo para eu tirar uma foto e ela não abriu, abriu dez e acabou”, disse.

E completou: “Eu vi o pessoal dela xingando em vista de criança, falando palavrão. Vi menino chorando pedindo pra tirar foto com ela e ela não abriu. Eu acho que uma cantora, que está na posição que ela está, por mais que ela pregue que não canta pra criança, ela tem um público que gosta dela, e ela precisa respeitar”, declarou.

Confira:

EITA!! Prefeito de Jequié, Ba Zé Cocá, repudia tratamento de Ana Castela com o público infantil no São João pic.twitter.com/WUXeEtBJPT — VIXE NOTIFIQUEI 🚨 (@vixenotifiquei_) June 27, 2025

Ana Castela se pronunciou

Diante das acusações do prefeito, Ana Castela publicou um vídeo no qual apareceu recebendo os fãs em seu camarim:

"Sei que muita gente ficou chateada com as falas recentes do prefeito sobre mim, e por isso quero me posicionar com todo respeito e verdade. Atendemos as crianças com muito carinho, distribuímos copos e Carmeds da Boiadeira, tudo com o maior cuidado e boa vontade. É claro que, humanamente, não seria possível atender todo mundo", começou.

E pontuou: "Às vezes ELE mesmo te prometeu algo e EU não consegui cumprir. O que esse senhor disse não é verdade. Não sou de responder polêmicas, mas quando se refere a uma mentira, não tem outro jeito. Fiquei assustada com essas falas. Aliás, foi umas das cidades mais legais que já toquei nesse meu tempo de carreira, e tive o prazer de falar isso pra todos", disse.

Ana Castela se pronunciou após o prefeito de Jequié ter realizado uma coletiva distorcendo os fatos sobre a passagem dela pela cidade



Todos que a conhecem sabem o quanto a Ana é impecável em tudo o que faz e que sempre atende o máximo de pessoas possível da melhor forma possível pic.twitter.com/RK0hYQWY0v — Support Castela (@supportcastela) June 27, 2025

